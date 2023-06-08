На Буковині судитимуть хлопця, який незаконно переправляв чоловіків до Румунії

ДБР затримують зловмисників, які незаконно переправляють людей через кордон. Фото: dbr.gov.ua

Правоохоронцям вдалося викрити чергову схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Цього разу затримали 24-річного жителя Буковини, який продав ухилянтам маршрут через кордон до Руминії в Google maps практично за ціною іномарки.

Деталі справи повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

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Так повідомляється, що 24-річний житель Вижницького району організував незаконний "бізнес", переправляючи військовозобов'язаних чоловіків поза пунктами пропуску через держкордон.

З ухилянтів хлопець брав чималі суми лише за те, що в картах Google maps прокладав маршрут лісовими стежками до кордону з Румунією.

Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, чоловік разом зі спільниками знайшов двох охочих перетнути кордон. Двоє чоловіків призовного віку заплатили 6600 доларів та 3000 євро, отримавши натомість прокладений маршрут в електронній карті та обіцянку, що цими лісовими стежками вони зможуть вийти до кордону з Румунією.

"Правоохоронці встановили, що 26 травня 2023 року підозрюваний разом зі спільниками за 6600 доларів США та 3000 євро організував незаконну переправу для двох військовозобов’язаних до Румунії. Він доставив чоловіків до прикордонного села, надалі на карті Google maps проклав їм маршрут руху до кордону запевнивши, що жодних перешкод з перетином у них не буде", — повідомили в прокуратурі.

Табличка на кордоні з Румунією. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Та судячи з усього, ухилянти були професійно опрацьовані брехуном, адже покинути Україну у них так і не вийшло. Прикордонники викрили чоловіків за 500 метрів до державного кордону. А організатора затримали правоохоронні органи після свідчень ухилянтів.

Наразі 24-річному мешканцю Буковини, який отримав гроші та організував незаконний прохід до кордону з Румунією, оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Йому мають обрати запобіжний захід.

Якщо провину хлопця буде доведено в суді, він може потрапити за ґрати на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Позбавлення волі за порушення закону. Фото: sts.sumy.ua

Нагадаємо, ми писали про те, що одеські поліцейські затримали організатора нелегального каналу через кордон. Свої послуги чоловік оцінював у 6500 доларів США.

Раніше ми повідомляли про те, що прикордонники Подільського загону затримали п'ятьох українців, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Чоловіки за 10 тисяч доларів дізнались "безпечний та непомітний" маршрут за кордон.