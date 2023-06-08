На Буковине будут судить парня, который незаконно переправлял мужчин в Румынию

ДБР задерживают злоумышленников, незаконно переправляющих людей через границу. Фото: dbr.gov.ua

Правоохранителям удалось разоблачить очередную схему незаконной переправки мужчин через государственную границу. На этот раз задержали 24-летнего жителя Буковины, продавшего уклонцам маршрут через границу в Руминию в Google maps практически по цене иномарки.

Детали дела сообщила Черновицкая областная прокуратура.

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Так сообщается, что 24-летний житель Вижницкого района организовал незаконный "бизнес", переправляя военнообязанных мужчин вне пунктов пропуска через госграницу.

С уклонистов парень брал немалые суммы только за то, что в картах Google maps прокладывал маршрут по лесным тропам до границы с Румынией.

Как удалось выяснить правоохранителям, мужчина вместе с сообщниками нашел двух желающих пересечь границу. Двое мужчин призывного возраста заплатили 6600 долларов и 3000 евро, получив проложенный маршрут в электронной карте и обещание, что этими лесными тропами они смогут выйти к границе с Румынией.

"Правоохранители установили, что 26 мая 2023 года подозреваемый вместе с сообщниками за 6600 долларов США и 3000 евро организовал незаконную переправу для двух военнообязанных в Румынию. Он доставил мужчин в пограничное село, в дальнейшем на карте Google maps проложил им маршрут движения, и пообещал, что никаких препятствий с пересечением у них не будет", — сообщили в прокуратуре.

Табличка на границе с Румынией. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Но судя по всему, уклонисты были профессионально обработаны лжецом, ведь покинуть Украину у них так и не получилось. Пограничники разоблачили мужчин за 500 метров до государственной границы. А организатора задержали правоохранительные органы после показаний уклонистов.

В настоящее время 24-летнему жителю Буковины, который получил деньги и организовал незаконный проход к границе с Румынией, объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Ему должны избрать меру пресечения.

Если вина парня будет доказана в суде, он может попасть за решетку сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Лишение свободы за нарушение закона. Фото: sts.sumy.ua

Напомним, мы писали о том, что одесские полицейские задержали организатора нелегального канала из-за границы. Свои услуги мужчина оценивал в 6500 долларов США.

Ранее мы сообщали о том, что пограничники Подольского отряда задержали пятерых украинцев, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Мужчины за 10 тысяч долларов узнали "безопасный и незаметный" маршрут за границу.