Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Продал маршрут на Google maps: как буковинец помогал уклонистам бежать arrow

Продал маршрут на Google maps: как буковинец помогал уклонистам бежать

8 июня 2023 19:27
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
На Буковине будут судить парня, который незаконно переправлял мужчин в Румынию
ДБР задерживают злоумышленников, незаконно переправляющих людей через границу. Фото: dbr.gov.ua
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Правоохранителям удалось разоблачить очередную схему незаконной переправки мужчин через государственную границу. На этот раз задержали 24-летнего жителя Буковины, продавшего уклонцам маршрут через границу в Руминию в Google maps практически по цене иномарки.

Детали дела сообщила Черновицкая областная прокуратура.

Читайте также:

Так сообщается, что 24-летний житель Вижницкого района организовал незаконный "бизнес", переправляя военнообязанных мужчин вне пунктов пропуска через госграницу.

С уклонистов парень брал немалые суммы только за то, что в картах Google maps прокладывал маршрут по лесным тропам до границы с Румынией.

Как удалось выяснить правоохранителям, мужчина вместе с сообщниками нашел двух желающих пересечь границу. Двое мужчин призывного возраста заплатили 6600 долларов и 3000 евро, получив проложенный маршрут в электронной карте и обещание, что этими лесными тропами они смогут выйти к границе с Румынией.

"Правоохранители установили, что 26 мая 2023 года подозреваемый вместе с сообщниками за 6600 долларов США и 3000 евро организовал незаконную переправу для двух военнообязанных в Румынию. Он доставил мужчин в пограничное село, в дальнейшем на карте Google maps проложил им маршрут движения, и пообещал, что никаких препятствий с пересечением у них не будет", — сообщили в прокуратуре.

 

Буковинец продал уклоняющимся от мобилизации маршрут через границу в Румынию в Google maps
Табличка на границе с Румынией. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Но судя по всему, уклонисты были профессионально обработаны лжецом, ведь покинуть Украину у них так и не получилось. Пограничники разоблачили мужчин за 500 метров до государственной границы. А организатора задержали правоохранительные органы после показаний уклонистов.

В настоящее время 24-летнему жителю Буковины, который получил деньги и организовал незаконный проход к границе с Румынией, объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Ему должны избрать меру пресечения.

Если вина парня будет доказана в суде, он может попасть за решетку сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

 

Буковинец продал уклонцам маршрут через границу в Google maps по цене иномарки — что его ждет
Лишение свободы за нарушение закона. Фото: sts.sumy.ua

Напомним, мы писали о том, что одесские полицейские задержали организатора нелегального канала из-за границы. Свои услуги мужчина оценивал в 6500 долларов США.

Ранее мы сообщали о том, что пограничники Подольского отряда задержали пятерых украинцев, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Мужчины за 10 тысяч долларов узнали "безопасный и незаметный" маршрут за границу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Волонтеры Фонда Вадима Столара доставили в Херсонскую область воду и продукты

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас