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Росіяни змушують українських дітей повідомляти про мінування шкіл, — Лубінець

11 листопада 2023 20:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни змушують українських дітей повідомляти про мінування шкіл, — Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росіяни вербують українських дітей. Ворог змушує їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За словами Лубінця, це стало масовим явищем.

"Нам потрібно здійснювати роз'яснювальні заходи з неповнолітніми у навчальних закладах. Їм потрібно чітко донести: вас росіяни хочуть використовувати у своїх злочинних діях!" — наголосив він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини додав, що його Офіс направить лист до Міністерства освіти України з проханням здійснити просвітницькі заняття зі школярами та студентами. 

Нагадаємо, в Одесі викрили осіб, які готували псевдомінування в органах державної влади. Відомо, що найближчим часом вони збиралися "наражати на небезпеку" працівників деяких районних судів міста та військкоматів. 

Також ми писали, що на Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який повідомляв в поліцію неправдиву інформацію про мінування. Суд відправив його за ґрати на 2 роки.

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