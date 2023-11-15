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Прокудин рассказал, сколько украинских детей удалось вернуть домой на прошлой неделе

15 ноября 2023 19:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Прокудин рассказал, сколько украинских детей удалось вернуть домой на прошлой неделе
Глава Херсонской ОВА Александр Прокуднин. Фото: Херсонская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В течение недели Украине удалось вернуть на подконтрольные ей территории шестерых детей, депортированных Россией. Среди них двое являются сиротами.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Украина вернула домой шестерых детей

"И семьи, и малыши — в безопасном месте. С ними работают врачи и психологи", — сообщил Прокудин.

Глава Херсонской ОВА поблагодарил волонтеров организации Save Ukraine, которые сотрудничают с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, органами опеки и попечительства и службами по делам детей и области.

"Мы не сможем вернуть детям детство, но должны вернуть им дом", — подчеркнул Прокудин.

Ранее мы сообщали, что Офис генерального прокурора расследует факты принудительной депортации более 19 тысяч украинских детей. Тысячи гражданских незаконно содержат в России и на временно оккупированных территориях.

Напоминаем, что россияне вербуют украинских детей. Враг заставляет их сообщать о минировании школ и других заведений.

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