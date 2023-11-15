Прокудин рассказал, сколько украинских детей удалось вернуть домой на прошлой неделе
В течение недели Украине удалось вернуть на подконтрольные ей территории шестерых детей, депортированных Россией. Среди них двое являются сиротами.
Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Украина вернула домой шестерых детей
"И семьи, и малыши — в безопасном месте. С ними работают врачи и психологи", — сообщил Прокудин.
Глава Херсонской ОВА поблагодарил волонтеров организации Save Ukraine, которые сотрудничают с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, органами опеки и попечительства и службами по делам детей и области.
"Мы не сможем вернуть детям детство, но должны вернуть им дом", — подчеркнул Прокудин.
Ранее мы сообщали, что Офис генерального прокурора расследует факты принудительной депортации более 19 тысяч украинских детей. Тысячи гражданских незаконно содержат в России и на временно оккупированных территориях.
Напоминаем, что россияне вербуют украинских детей. Враг заставляет их сообщать о минировании школ и других заведений.
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