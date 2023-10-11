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Прощання з Ніною Матвієнко та результати чергового "Рамштайну": головні новини 11 жовтня

11 жовтня 2023 08:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Головні новини на 11 жовтня
Колаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У середу, 11 жовтня, українці попрощалися з видатною співачкою та народною артисткою Ніною Матвієнко. Крім того, суд залишив без змін застережний захід щодо Нестора Шуфрича. Також Президент України Володимир Зеленський розповів про результати чергнової зутрічі "Рамштайн".

Новини.LIVE зібрали для Вас дайджест головних подій 11 жовтня. 

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Ніна Митрофанівна Матвієнко. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві 11 жовтня відбулася церемонія прощання з народною артисткою України Ніною Матвієнко, яка померла 8 жовтня. Попрощатися з легендою української пісні прийшла родина артистки та тисячі шанувальників, серед яких відомі співаки та зірки шоу-бізнесу.

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