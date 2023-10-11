Головні новини на 11 жовтня

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У середу, 11 жовтня, українці попрощалися з видатною співачкою та народною артисткою Ніною Матвієнко. Крім того, суд залишив без змін застережний захід щодо Нестора Шуфрича. Також Президент України Володимир Зеленський розповів про результати чергнової зутрічі "Рамштайн".

Новини.LIVE зібрали для Вас дайджест головних подій 11 жовтня.

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