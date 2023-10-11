Головні новини на 11 жовтня

Прощання з Ніною Матвієнко та результати чергового "Рамштайну": головні новини 11 жовтня
У середу, 11 жовтня, українці попрощалися з видатною співачкою та народною артисткою Ніною Матвієнко. Крім того, суд залишив без змін застережний захід щодо Нестора Шуфрича. Також Президент України Володимир Зеленський розповів про результати чергнової зутрічі "Рамштайн".
Новини.LIVE зібрали для Вас дайджест головних подій 11 жовтня.
Похорон легенди: як прощалися з Ніною Матвієнко
У Києві 11 жовтня відбулася церемонія прощання з народною артисткою України Ніною Матвієнко, яка померла 8 жовтня. Попрощатися з легендою української пісні прийшла родина артистки та тисячі шанувальників, серед яких відомі співаки та зірки шоу-бізнесу.
Рішення не змінено: суд залишив під вартою Нестора Шуфрича
Сьогодні, 11 жовтня, у Київському апеляційному суді прийняли рішення щодо нардепа Нестора Шуфрича. Його залишили під вартою до 13 листопада.
Patriot’и і не тільки: що Зеленський привіз із Брюсселя
Російські надії на зменшення військової допомоги Україні на фоні війни в Ізраїлі не справдилися. Тільки Німеччина передає Україні черговий пакет зброї та боєприпасів на суму 1 мільярд доларів.
Вслід за "Москвою": у Криму міг підірватися корабель РФ "Павло Державін"
У мережі з'явилася інформація про те, що російський корабель "Павло Державін" міг підірватися на міні. Судно перебувало на зовнішньому рейді тимчасово окупованого Севастополя в Криму.
Не лише "Київстар": суд арештував активи ще одного оператора, який належав Фрідману
Стало відомо, що 4 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував активи не лише компанії "Київстар", але й ще одного мобільного оператора — ТОВ "Лайфселл". На думку СБУ, кінцевими бенефіціарами компанії є підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.
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