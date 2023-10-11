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Прощание с Ниной Матвиенко и результаты очередного "Рамштайна": главные новости 11 октября

11 октября 2023 08:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Главные новости на 11 октября
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В среду, 11 октября , украинцы простились с выдающейся певицей и народной артисткой Ниной Матвиенко. Кроме того, суд оставил без изменений оговорку о Несторе Шуфриче. Также Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах очередной встречи "Рамштайн".

Новини.LIVE собрали для Вас дайджест главных событий 11 октября.

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Похороны легенды: как прощались с Ниной Матвиенко

Похороны Нины Матвиенко
Нина Митрофановна Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киеве 11 октября состоялась церемония прощания с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко , умершей 8 октября. Проститься с легендой украинской песни пришла семья артистки и тысячи поклонников, среди которых известные певцы и звезды шоу-бизнеса.

Решение не изменено: суд оставил под стражей Нестора Шуфрича

Суд над Шуфричем
Нестор Шуфрич в зале суда. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сегодня, 11 октября, в Киевском апелляционном суде приняли решение о нардепе Несторе Шуфриче . Его оставили под стражей до 13 ноября.

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