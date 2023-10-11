Главные новости на 11 октября

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В среду, 11 октября , украинцы простились с выдающейся певицей и народной артисткой Ниной Матвиенко. Кроме того, суд оставил без изменений оговорку о Несторе Шуфриче. Также Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах очередной встречи "Рамштайн".

Новини.LIVE собрали для Вас дайджест главных событий 11 октября.

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