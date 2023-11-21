Провели свій перший контрнаступ — Зеленський привітав з Днем Гідності і Свободи

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи. Пішов десятий рік після того, як студенти та громадські активісти розпочали Революцію Гідності.

Своє звернення Зеленський опублікував у Telegram-каналі.

Читайте також:

Зеленський привітав з Днем Гідності та Свободи

"Десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Десять років тому українці провели свій перший контрнаступ – проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього, проти нашої неволі", — сказав Президент.

Він наголосив, що рік за роком, крок за кроком Україна робить все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й зірка України.

"Тільки сильні можуть бути єдиними. Єдиними, щоб стати вільними. Вільними, щоб бути гідними. Заради нових часів. З Днем Гідності та Свободи, сильний народе сильної країни! Слава Україні!", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Раніше ми писали, що в Україні 21 листопада відзначається День гідності та Свободи. Згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року цього дня згадують дві знаменні події в нашій історії — Помаранчева революція (2004 рік) та Революція Гідності (2013 року). Новини.LIVE нагадали як все було.

Крім того, ми писали та показали унікальні світлини, як змінювався Майдан Незалежності з 1991 року до сьогодення.