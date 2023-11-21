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Провели свое первое контрнаступление — Зеленский поздравил с Днем Достоинства и Свободы

21 ноября 2023 09:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Провели свое первое контрнаступление — Зеленский поздравил с Днем Достоинства и Свободы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Пошел десятый год после того, как студенты и гражданские активисты начали Революцию Достоинства.

Свое обращение Зеленский опубликовал в Telegram-канале.

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Зеленский поздравил с Днем Достоинства и Свободы

"Десять лет назад мы начали новую страницу борьбы. Десять лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление — против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего, против нашей неволи", — сказал Президент.

Он подчеркнул, что год за годом шаг за шагом Украина делает все, чтобы в кругу звезд на флаге ЕС, символизирующего единство народов Европы, сияла и звезда Украины.

"Только сильные могут быть едиными. Едиными, чтобы стать свободными. Свободными, чтобы быть достойными. Ради новых времен. С Днем Достоинства и Свободы, сильный народ сильной страны! Слава Украине!" , — добавил Зеленский.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее мы писали, что в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и Свободы. Согласно указу Президента от 13 ноября 2014 в этот день вспоминают два знаменательных события в нашей истории — Оранжевая революция (2004 год) и Революция Достоинства (2013 года). Новини.LIVE напомнили как все было.

Кроме того, мы писали и показали уникальные фотографии, как менялся Майдан Независимости с 1991 года по настоящее время.

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