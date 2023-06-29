Рада підтримала зміни до закону про імміграцію

Засідання Верховної Ради України. Фото: Андрій Єрмак

Сьогодні, 29 червня, Верховна Рада України підтримала ухвалила зміни до закону про імміграцію. "За" проголосували 271 народний депутат.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

Читайте також:

Що тепер зміниться

Зазначається, що такі зміни мають на мені удосконалити механізми надання дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання.

Головні зміни:

Вдосконалюються підстави надання дозволу на імміграцію.

Факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію.

Зменшується строк розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію з 1 року до 6 місяців.

Уточнюються наслідки вилучення посвідки на постійне проживання (примусове повернення чи примусове видворення особи).

Врегульовується питання отримання посвідки на постійне проживання особами, які, будучи неповнолітніми дітьми, прибули до України разом із батьками та не могли отримати паспорт громадянина СРСР, але були прописані разом з ними.

Нагадаємо, раніше ми писали, що депутати Верховної Ради України схвалили закон щодо виплат військовослужбовцям під час дії воєнного стану. Законопроєкт №9342 у другому читанні отримав підтримку 311 депутатів.

Додамо, учора, 28 червня, Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив про необхідність нарешті легалізувати в Україні медичний канабіс, щоб допомагати українцям долати "біль, стрес і травми війни". Окрім того, в країні потрібно розвивати галузь ментальної та фізичної реабілітації.