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Рада підтримала зміни до закону про імміграцію

29 червня 2023 12:42
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Рада підтримала зміни до закону про імміграцію
Засідання Верховної Ради України. Фото: Андрій Єрмак
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 29 червня, Верховна Рада України підтримала ухвалила зміни до закону про імміграцію. "За" проголосували 271 народний депутат.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

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Що тепер зміниться

Зазначається, що такі зміни мають на мені удосконалити механізми надання дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання.

Головні зміни:

  • Вдосконалюються підстави надання дозволу на імміграцію.
  • Факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію.
  • Зменшується строк розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію з 1 року до 6 місяців.
  • Уточнюються наслідки вилучення посвідки на постійне проживання (примусове повернення чи примусове видворення особи).
  • Врегульовується питання отримання посвідки на постійне проживання особами, які, будучи неповнолітніми дітьми, прибули до України разом із батьками та не могли отримати паспорт громадянина СРСР, але були прописані разом з ними.

Нагадаємо, раніше ми писали, що депутати Верховної Ради України схвалили закон щодо виплат військовослужбовцям під час дії воєнного стану. Законопроєкт №9342 у другому читанні отримав підтримку 311 депутатів.

Додамо, учора, 28 червня, Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив про необхідність нарешті легалізувати в Україні медичний канабіс, щоб допомагати українцям долати "біль, стрес і травми війни". Окрім того, в країні потрібно розвивати галузь ментальної та фізичної реабілітації.

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