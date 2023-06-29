Рада поддержала изменения в закон об иммиграции

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: Андрей Ермак

Сегодня, 29 июня, Верховная Рада Украины поддержала принятые изменения в закон об иммиграции. "За" проголосовал 271 народный депутат.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

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Что теперь изменится

Отмечается, что такие изменения должны усовершенствовать механизмы предоставления разрешения на иммиграцию и виды на постоянное проживание.

Главные изменения:

Совершенствуются основания предоставления разрешения на иммиграцию.

Факт пребывания в браке с гражданином Украины или иммигрантом не признается основанием для предоставления разрешения на иммиграцию.

Уменьшается срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию с 1 года до 6 месяцев.

Уточняются последствия изъятия вида на постоянное проживание (принудительный возврат или принудительное выдворение лица).

Урегулируется вопрос получения вида на жительство лицами, которые, будучи несовершеннолетними детьми, прибыли в Украину вместе с родителями и не могли получить паспорт гражданина СССР, но были прописаны вместе с ними.

Напомним, ранее мы писали, что депутаты Верховной Рады Украины одобрили закон о выплатах военнослужащим во время действия военного положения. Законопроект №9342 во втором чтении получил поддержку 311 депутатов.

Добавим, вчера, 28 июня, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил о необходимости наконец-то легализовать в Украине медицинский каннабис, чтобы помогать украинцам преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Кроме того, в стране следует развивать отрасль ментальной и физической реабилитации.