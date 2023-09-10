Рада ще не направила законопроєкт про відновлення е-декларування Зеленському

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Верховна Рада ще не передала законопроєкт щодо відновлення системи електронного декларування Президенту України Володимиру Зеленському. Членам уряду та самому президентові ще потрібно розглянути остаточний варіант тексту цього закону.

Про це Стефанішина повідомила в ефірі телемарафону.

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Що відомо про відновлення е-декларування

"Відновлення е-декларування є важливим рішенням, яке ухвалене в умовах війни. Реєстр закривався у першу чергу з безпекових міркувань. Ми чули багато інформації про списки ліквідації та певну диверсійну діяльність по всій території України. Тому схвалення рішення про відновлення декларування є дуже важливим", — заявила посадовиця.

Вона додала, що законопроєкт отримав схвалення від ЄС.

"Але поки що можу підтвердити, що європейські партнери вітають законопроєкт. Вони звичайно більш позитивно б відреагували, якби реєстр декларацій був публічний, але вони розуміють, що обмеження щодо доступу до реєстру на 1 рік — це достатньо короткий період часу", — зазначила Стефанішина.

Вона відзначила, що незалежно від рішення президента, цей законопроєкт є ключовим для України та переговорного процесу інтеграції в Євросоюз.

Нагадаємо, що депутати ВР не проголосували за основні правки до законопроєкту №9534 про відновлення Є-декларування. Мова про декларування керівництва Офісу президента, заступників, радників та уповноважених президента, а також поправку про відновлення публічної роботи реєстру Є-декларацій.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський очікує, доки законопроєкт про поновлення е-декларування підпише голова ВРУ. За цей час глава держави ухвалить рішення щодо повернення декларацій.