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Рада еще не направила законопроект о возобновлении е-декларирования Зеленскому

10 сентября 2023 23:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рада еще не направила законопроект о возобновлении е-декларирования Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Верховная Рада еще не передала законопроект о возобновлении системы электронного декларирования Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Членам правительства и президенту еще предстоит рассмотреть окончательный вариант текста этого закона.

Об этом Стефанишина сообщила в эфире телемарафона.

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Что известно о возобновлении е-декларирования

"Восстановление е-декларирования является важным решением, которое принято в условиях войны. Реестр закрывался в первую очередь по соображениям безопасности. Мы слышали много информации о списках ликвидации и определенной диверсионной деятельности по всей территории Украины. Поэтому одобрение решения о возобновлении декларирования очень важно", — заявила чиновница.

Она добавила, что законопроект получил одобрение от ЕС.

"Но пока могу подтвердить, что европейские партнеры приветствуют законопроект. Они обычно более положительно бы отреагировали, если бы реестр деклараций был публичен, но они понимают, что ограничения доступа к реестру на 1 год — это достаточно короткий период времени", — отметила Стефанишина.

Она отметила, что независимо от решения президента, этот законопроект является ключевым для Украины и переговорного процесса интеграции в Евросоюз.

Напомним, что депутаты ВР не проголосовали за основные правки в законопроект №9534 о возобновлении Е-декларирования. Речь идет о декларировании руководства Офиса президента, заместителей, советников и уполномоченных президента, а также о поправке о возобновлении публичной работы реестра Е-деклараций.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский ожидает пока законопроект о возобновлении е-декларирования подпишет председатель ВРУ. За это время глава государства примет решение о возвращении деклараций.

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