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Росія вилетить з ринку атомної енергетики, — Галущенко

1 серпня 2023 10:08
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Валерія Пержун
редактор
Росія вилетить з ринку атомної енергетики, — Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: facebook/Г. Галущенко
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Російським терористам після скоєного в Україні немає місця на ринку атомної енергетики. Ситуація на ЗАЕС все ще несе загрозу. 

Про це в етері розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Міністр енергетики зазначив, що незважаючи на те, що захоплена росіянами ЗАЕС припинила роботу, українці все ще в небезпеці. 

"В будь-якому разі там зберігається ядерний матеріал. Там ще є сховище відпрацьованого на станції ядерного палива — так зване "сховище сухого типу. Будь-який атомний об'єкт — це набір, величезний набір ризиків", — повідомив Галущенко.

За словами міністра, ЗАЕС являє собою величезний актив, з точки зору генерації енергії. Станція виробляє 44% атомної енергії в Україні. 

"Це найбільша станція в Європі. Ми її вперше розігнали в минулому році — це більше 60 тисяч МВт. Вона ніколи не видавала таку потужність. Це перлина української енергетики", — заявив він.

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Найголовнішим інструментом проти російського терору, на думку міністра, залишаються санкції.

"Я впевнений, що такі санкції будуть. І я вважаю, що це необхідно тому, що це єдина стаття інтелектуального експорту в енергетиці Росії. Немає що інтелекту варварів робити на цивілізованому ринку", — заявив Галущенко. 

Також він додав, що не варто впадати у відчай від новин про будівництво спільних станцій Туреччини та Угорщини з Росатомом.

"Я розумію, що є країни, які будують з Росатомом станції. І в мене з тими колегами складні дискусії. Але є багато країн, які відмовились. Вони не чекали пакета санкцій. Вони просто відмовились. Це Фінляндія, Болгарія", — зазначив міністр.

На його думку держава-терорист рано чи пізно зникне з ринку атомної енергетики. 

"Я відчуваю, що це буде глобально. І вони (Росія. — Ред.) вилетить з ринку атомної енергетики — це 200%", — підсумував він. 

Нагадаємо, окупанти перевели п’ятий енергоблок ЗАЕС у холодний зупин.

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