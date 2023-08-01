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Россия вылетит с рынка атомной энергетики, — Галущенко

1 августа 2023 10:08
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Валерия Пержун
редактор
Россия вылетит с рынка атомной энергетики, — Галущенко
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: facebook/Г. Галущенко
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российским террористам после совершенного в Украине нет места на рынке атомной энергетики. Ситуация на ЗАЭС все еще представляет угрозу.

Об этом в эфире рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Министр энергетики отметил, что, несмотря на то, что захваченная россиянами ЗАЭС прекратила работу, украинцы все еще в опасности.

"В любом случае там хранится ядерный материал. Там еще есть хранилище отработанного на станции ядерного топлива — так называемое "хранилище сухого типа. Любой атомный объект — это набор, огромный набор рисков", — сообщил Галущенко.

По словам министра, ЗАЭС представляет собой огромный актив с точки зрения генерации энергии. Станция производит 44% атомной энергии в Украине.

"Это самая большая станция в Европе. Мы ее впервые разогнали в прошлом году — это более 60 тысяч МВт. Она никогда не выдавала такую мощность. Это жемчужина украинской энергетики", — заявил он.

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Главным инструментом против российского террора, по мнению министра, остаются санкции.

"Я уверен, что такие санкции будут. И я считаю, что это необходимо потому, что это единственная статья интеллектуального экспорта в энергетике России. Нечего интеллекту варваров делать на цивилизованном рынке", — заявил Галущенко.

Также он добавил, что не стоит отчаиваться от новостей о строительстве совместных станций Турции и Венгрии с Росатомом.

"Я понимаю, что есть страны, которые строят с Росатомом станции. И у меня с теми коллегами сложные дискуссии. Но есть много стран, которые отказались. Они не ждали пакета санкций. Они просто отказались. Это Финляндия, Болгария", отметил министр.

По его мнению, государство-террорист рано или поздно исчезнет с рынка атомной энергетики.

"Я чувствую, что это будет глобально. И они (Россия.  Ред.) вылетят с рынка атомной энергетики — это 200%", — подытожил он.

Напомним, оккупанты перевели пятый энергоблок ЗАЭС в холодную остановку.

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