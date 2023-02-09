Обстріл Нікополя 9 лютого: фото наслідків

Росіяни вдарили артилерією по Нікополю: є руйнування, загинув чоловік
Російські окупанти у ніч проти 9 лютого обстріляли зі ствольної артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинув цивільний.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
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Наслідки обстрілу
"Цієї ночі маємо трагічну новину з Нікопольщини: внаслідок обстрілу району армією рф в Нікополі загинув чоловік 1985 року народження", — повідомив чиновник.
Лукашук поінформував, що окупанти вдарили по місту з важкої артилерії, поціливши по житловому кварталу.
"В результаті атаки щонайменше 16 житлових будинків і одне приватне підприємство понівечено. Потрощено сім господарських споруд, ще одну зруйновано. Зачепило також два автомобілі, електромережі, газогін", — йдеться у повідомленні.
За словами голови облради, обстеження територій обстрілу наразі триває. Він також оприлюднив фото наслідків обстрілу.
Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 лютого російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстріл було знеструмлено одну із насосних станцій регіону.
Також росіяни в неділю, 5 лютого, обстріляли з важкої артилерії Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено електромережі.