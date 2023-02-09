Обстрел Никополя 9 февраля: фото последствий

Россияне ударили артиллерией по Никополю: есть разрушения, погиб мужчина
Российские кафиры в ночь на 9 февраля обстреляли из ствольной артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб гражданский.
Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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Последствия обстрела
"Этой ночью трагическая новость из Никопольщины: в результате обстрела района армией рф в Никополе погиб мужчина 1985 года рождения", — сообщил чиновник.
Лукашук проинформировал, что оккупанты ударили по городу из тяжелой артиллерии, попав по жилому кварталу.
"В результате атаки по меньшей мере 16 жилых домов и одно частное предприятие повреждено. Разбито семь хозяйственных сооружений, еще одно разрушено. Зацепили также два автомобиля, электросети, газопровод", — говорится в сообщении.
По словам председателя облсовета, обследование территорий обстрела продолжается. Он также обнародовал фото последствий обстрелов.
Напомним, в ночь с 6 на 7 февраля российские оккупационные войска были обстреляны Никопольским районом Днепропетровской области. В результате обстрелов была обесточена одна из насосных станций региона.
Также россияне в воскресенье, 5 февраля, обстреляли из тяжелой артиллерии Великомихайловскую громаду на Днепропетровщине. В результате обстрела повреждены электросети.