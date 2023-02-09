Обстрел Никополя 9 февраля: фото последствий

Последствия обстрела Никополя в ночь на 9 февраля

Российские кафиры в ночь на 9 февраля обстреляли из ствольной артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб гражданский.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Последствия обстрела

"Этой ночью трагическая новость из Никопольщины: в результате обстрела района армией рф в Никополе погиб мужчина 1985 года рождения", — сообщил чиновник.

Лукашук проинформировал, что оккупанты ударили по городу из тяжелой артиллерии, попав по жилому кварталу.

"В результате атаки по меньшей мере 16 жилых домов и одно частное предприятие повреждено. Разбито семь хозяйственных сооружений, еще одно разрушено. Зацепили также два автомобиля, электросети, газопровод", — говорится в сообщении.

По словам председателя облсовета, обследование территорий обстрела продолжается. Он также обнародовал фото последствий обстрелов.

Напомним, в ночь с 6 на 7 февраля российские оккупационные войска были обстреляны Никопольским районом Днепропетровской области. В результате обстрелов была обесточена одна из насосных станций региона.

Также россияне в воскресенье, 5 февраля, обстреляли из тяжелой артиллерии Великомихайловскую громаду на Днепропетровщине. В результате обстрела повреждены электросети.