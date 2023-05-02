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Росіяни завдали чергового удару по Херсонщині

2 травня 2023 23:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Росіяни завдали чергового удару по Херсонщині
Окупанти вдарили по Херсонщині. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські окупаційні війська продовжують бомбити територію України. Зокрема, не втомлюються тероризувати Херонщину.

Про новий обстріл Херсонської області повідомляє обласна державна адміністрація на своїй Telegram-сторінці.

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Що відомо

Сьогодні, 2 травня, увечері російські війська атакували Козацьке Новокаховської громади. Через обстріл загинув 66-річний чоловік, кажуть в ОДА.

"Також російська артилерія ввечері била й по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка, у важкому стані її шпиталізували, лікарі борються за життя постраждалої", — йдеться в повідомленні.

Також в ОДА додають, що тільки за сьогодні російська армія відібрала життя чотирьох жителів Херсонщини, ще семеро людей — поранені.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Херсонщині партизани ліквідували російського пропагандиста. 

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