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Россияне нанесли очередной удар по Херсонщине

2 мая 2023 23:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Россияне нанесли очередной удар по Херсонщине
Оккупанты ударили по Херсонщине. Фото: россСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские оккупационные войска продолжают бомбить территорию Украины. В частности, не устают терроризировать Херонщину.

О новом обстреле Херсонской области сообщает областная государственная администрация на своей Telegram-странице.

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Что известно

Сегодня, 2 мая, вечером российские войска атаковали Казацкое Новокаховской громады. Из-за обстрела погиб 66-летний мужчина, говорят в ОГА.

"Также российская артиллерия вечером била и по Днепровскому Белозерской громады. Ранения получила 78-летняя женщина, в тяжелом состоянии ее госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшей", — говорится в сообщении.

Также в ОГА добавляют, что только сегодня российская армия отняла жизнь четырех жителей Херсонщины, еще семь человек — ранены.

Напомним, ранее мы писали, что в Херсонской области партизаны ликвидировали российского пропагандиста.

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