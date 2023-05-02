Россияне нанесли очередной удар по Херсонщине

Оккупанты ударили по Херсонщине. Фото: россСМИ

Российские оккупационные войска продолжают бомбить территорию Украины. В частности, не устают терроризировать Херонщину.

О новом обстреле Херсонской области сообщает областная государственная администрация на своей Telegram-странице.

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Что известно

Сегодня, 2 мая, вечером российские войска атаковали Казацкое Новокаховской громады. Из-за обстрела погиб 66-летний мужчина, говорят в ОГА.

"Также российская артиллерия вечером била и по Днепровскому Белозерской громады. Ранения получила 78-летняя женщина, в тяжелом состоянии ее госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшей", — говорится в сообщении.

Также в ОГА добавляют, что только сегодня российская армия отняла жизнь четырех жителей Херсонщины, еще семь человек — ранены.

Напомним, ранее мы писали, что в Херсонской области партизаны ликвидировали российского пропагандиста.