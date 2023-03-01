Ракетна атака по Кременчуку 1 березня: перші подробиці

У Кременчуці ввечері прогримів вибух

Сьогодні під час повітряної тривоги у Кременчуці на Полтавщині прогримів вибух. Наразі відомо, що російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі міста.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Що відомо

"Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі", — повідомив Лунін.

Очільник обласної адміністрації зазначив, що наразі інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Додамо, що станом на цю хвилину у Полтавській області на низці інших областей знову оголошено повітряну тривогу.

Як відомо, вибухи у Сумській області пролунали сьогодні, під час повітряної тривоги. Також повідомлялося про вибух у районі міста Кременчук на Полтавщині.

У Сумській ОВА повідомили, що вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у середу, 1 березня, об 11:33 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. У цей час протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.

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