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Росіяни завдали ракетного удару по Кременчуку: перші подробиці

1 березня 2023 20:42
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ракетна атака по Кременчуку 1 березня: перші подробиці
У Кременчуці ввечері прогримів вибух
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні під час повітряної тривоги у Кременчуці на Полтавщині прогримів вибух. Наразі відомо, що російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі міста. 

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін

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Що відомо

"Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі", — повідомив Лунін.

Очільник обласної адміністрації зазначив, що наразі інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. 

Додамо, що станом на цю хвилину у Полтавській області на низці інших областей знову оголошено повітряну тривогу. 

Як відомо, вибухи у Сумській області пролунали сьогодні, під час повітряної тривоги. Також повідомлялося про вибух у районі міста Кременчук на Полтавщині. 

У Сумській ОВА повідомили, що вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони

Нагадаємо, у середу, 1 березня, об 11:33 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. У цей час протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.

фото ілюстраційне

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