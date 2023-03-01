Ракетна атака по Кременчуку 1 березня: перші подробиці

Росіяни завдали ракетного удару по Кременчуку: перші подробиці
Сьогодні під час повітряної тривоги у Кременчуці на Полтавщині прогримів вибух. Наразі відомо, що російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі міста.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
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Що відомо
"Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі", — повідомив Лунін.
Очільник обласної адміністрації зазначив, що наразі інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.
Додамо, що станом на цю хвилину у Полтавській області на низці інших областей знову оголошено повітряну тривогу.
Як відомо, вибухи у Сумській області пролунали сьогодні, під час повітряної тривоги. Також повідомлялося про вибух у районі міста Кременчук на Полтавщині.
У Сумській ОВА повідомили, що вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони.
Нагадаємо, у середу, 1 березня, об 11:33 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. У цей час протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.
фото ілюстраційне