Ракетная атака по Кременчугу 1 марта: первые подробности

Россияне нанесли ракетный удар по Кременчугу: первые подробности
Сегодня во время воздушной тревоги в Кременчуге в Полтавской области прогремел взрыв. Известно, что российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре города.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
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Что известно
"Враг совершил ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе", — сообщил Лунин.
Глава областной администрации отметил, что в настоящее время информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Добавим, что по состоянию на эту минуту в Полтавской области и ряде других областей снова объявлена воздушная тревога.
Как известно, взрывы в Сумской области прогремели сегодня, во время воздушной тревоги. Также сообщалось о взрыве в районе Кременчуга на Полтавщине.
В Сумской ОВ сообщили, что взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны.
Напомним, в среду, 1 марта, в 11:33 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В настоящее время противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в небе над Киевской областью.
фото иллюстративное