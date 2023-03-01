Ракетная атака по Кременчугу 1 марта: первые подробности

В Кременчуге вечером прогремел взрыв

Сегодня во время воздушной тревоги в Кременчуге в Полтавской области прогремел взрыв. Известно, что российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре города.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Что известно

"Враг совершил ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе", — сообщил Лунин.

Глава областной администрации отметил, что в настоящее время информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Добавим, что по состоянию на эту минуту в Полтавской области и ряде других областей снова объявлена воздушная тревога.

Как известно, взрывы в Сумской области прогремели сегодня, во время воздушной тревоги. Также сообщалось о взрыве в районе Кременчуга на Полтавщине.

В Сумской ОВ сообщили, что взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны.

Напомним, в среду, 1 марта, в 11:33 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В настоящее время противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в небе над Киевской областью.

фото иллюстративное