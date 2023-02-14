Обстріли Херсона 14 лютого: росіяни завдали удару по лікарні

Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки
Вранці 14 лютого російські війська обстріляли медзаклад у Херсоні. Будівля зазнала серйозних пошкоджень.
Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.
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Подробиці обстрілу
Як зазначається у повідомленні, під час обстрілу лікарі саме приймали пацієнтів, тож було досить людно.
"Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор", — розповіли в адміністрації.
В ОВА також оприлюднили відео наслідків обстрілу та розповіді очевидці атаки. Як видно на відео, на землі поряд з будівлею медзакладу багато скла від вибитих вікон та уламки ворожих снарядів.
Обстріли Херсонщини
За минулу добу Херсонщину ворог обстріляв 54 рази, в результаті чого загинули люди, а деякі отримали поранення. Людей просять виїжджати з міста, адже інтенсивність обстрілів зростає.
Саме місто Херсон окупанти обстріляли 13 разів. Росіяни обстрілювали і сам Херсон, і всю правобережну Херсонщину усіма видами зброї — і артилерією, і танками, і системами залпового вогню. Відзначається збільшення обстрілів за рахунок мінометів, причому крупного калібру, бо вибухи доволі потужні.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів в області загинули двоє людей, троє отримали поранення.