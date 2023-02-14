Обстрелы Херсона 14 февраля: россияне нанесли удар по больнице

Россияне снова обстреляли Херсон

Утром 14 февраля российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне. Здание отмечало серьезные повреждения.

Об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.

Подробности обстрела

Как отмечается в сообщении, во время обстрела врачи принимали пациентов, поэтому было достаточно людно.

"Жертв удалось избежать только благодаря тому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор", — рассказали в администрации.

В ОВА также обнародовали видео последствий обстрела и рассказы очевидцы атаки. Как видно на видео, на земле рядом со зданием медучреждения много стекла от выбитых окон и обломки вражеских снарядов.

Обстрелы Херсона

За прошедшие сутки Херсонщину враг обстрелял 54 раза, в результате чего погибли люди, а некоторые получили ранения. Людей просят уезжать из города, ведь интенсивность обстрелов растет.

Сам город Херсон оккупанты обстреляли 13 раз. Россияне обстреливали и сам Херсон, и всю правобережную Херсонскую область всеми видами оружия — и артиллерией, и танками, и системами залпового огня. Отмечается увеличение обстрелов за счет минометов, причем крупного калибра, потому что взрывы достаточно мощные.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов в области погибли два человека, трое получили ранения.