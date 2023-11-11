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Россияне заставляют украинских детей сообщать о минировании школ, — Лубинец

11 ноября 2023 20:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне заставляют украинских детей сообщать о минировании школ, — Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне вербуют украинских детей. Враг заставляет их сообщать о минировании школ и других заведений.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам Лубинца, это стало массовым явлением.

"Нам нужно осуществлять разъяснительные мероприятия с несовершеннолетними в учебных заведениях. Им нужно четко донести: вас россияне хотят использовать в своих преступных действиях!" — подчеркнул он.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека добавил, что его Офис направит письмо в Министерство образования Украины с просьбой провести просветительские занятия со школьниками и студентами.

Напомним, в Одессе разоблачили лиц, готовивших псевдоминирование в органах государственной власти. Известно, что в ближайшее время они собирались "подвергать опасности" работников некоторых районных судов города и военкоматов.

Также мы писали, что в Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который сообщал в полицию ложную информацию о минировании. Суд отправил его за решетку на 2 года.

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