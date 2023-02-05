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Росіяни знову атакували Херсон: влучили по Суднобудівному заводу, є постраждалий

5 лютого 2023 22:31
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Обстріли Херсона 5 лютого: куди влучили снаряди
Окупанти продовжують завдавати ударів по Херсону
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські окупанти сьогодні, 5 лютого, тричі обстріляли Херсон. Внаслідок атак одна людина отримала поранення. 

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради.

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Подробиці обстрілу

Як зазначає місцева влада, атаковані мікрорайони Острів та Житлоселище. Крім того, ворог обстріляв територію Суднобудівного заводу.

"Загиблих немає. Одна людина постраждала. Чоловіка госпіталізовано до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Обстріли Херсонщини

За попередню добу, 4 лютого, російська армія 60 разів атакували Херсонську область. Ворожі снаряди пошкодили будинки та забрали життя однієї людини.

За інформацією Херсонської ОВА, росіяни обстрілювали населені пункти Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. 

Місто Херсон армія рф атакувала шість разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні зараз проживає 60 тисяч людей із 300 тисяч, які тут мешкали до 24 лютого 2022 року. Близько 100 тисяч людей виїхало під час окупації та після початку обстрілів.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов раніше висловив думку, що одним із способів звільнення лівобережної частини Херсонської області може бути не лише завдання удару по ворогу суходолом, з боку Запоріжжя. ЗСУ також можуть вдатися до тактики форсування Дніпра

 

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