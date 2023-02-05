Обстрелы Херсона 5 февраля: куда попали снаряды

Оккупанты продолжают наносить удары по Херсону

Российские оккупанты сегодня, 5 февраля, трижды обстреляли Херсон. В результате атак один человек получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета.

Подробности обстрела

Как отмечают местные власти, атакованы микрорайоны Остров и Жилище. Кроме того, враг обстрелял территорию Судостроительного завода.

"Погибших нет. Один человек пострадал. Мужчина госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

Обстрелы Херсонщины

За предыдущие сутки, 4 февраля, российская армия 60 раз атаковала Херсонскую область. Вражеские снаряды повредили дома и унесли жизнь одного человека.

По информации Херсонской ОВА, россияне обстреливали населенные пункты Херсона из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК.

Город Херсон армия рф атаковала шесть раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне сейчас проживает 60 тысяч человек из 300 тысяч, проживавших здесь до 24 февраля 2022 года. Около 100 тысяч человек уехали во время оккупации и после начала обстрелов.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев ранее высказал мнение, что одним из способов освобождения левобережной части Херсонской области может быть не только нанесение удара по врагу по суше, со стороны Запорожья. ВСУ также могут прибегнуть к тактике форсирования Днепра.