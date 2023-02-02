Обстріли Краматорська: росіяни завдали нового ракетного удару 3 лютого

Окупанти завдали нового ракетного удару по Краматорську

Російські загарбники завдали чергового удару по Краматорську. Ворожі ракети знову поцілили по центру міста.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Що відомо про нову ракетну атаку

Чиновник повідомив, що росіяни знову завдали ракетного удару по житловій забудові у центрі Краматорська.

"Краматорськ знову здригнувся від вибухів — росіяни завдали ще двох ракетних ударів. Знову — по центру міста, по житловій забудові", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Кириленко, за попередньою інформацією, є поранені серед цивільних. Більше інформації про наслідки удару чиновник обіцяє оприлюднити згодом.

Нічна атака по Краматорську

Пізно ввечері 1 лютого росія вчинила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у Краматорську Донецької області.

Внаслідок цього зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду. Також зайнялися припарковані поруч автомобілі.









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Наразі відомо, що внаслідок нічної атаки рф по Краматорську загинуло троє цивільних осіб.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що протягом доби 1 лютого ворог здійснив 14 вогневих атак по території Донецької області. Знищено та пошкоджено 43 цивільні об’єкти — 13 житлових будинків, профілакторій, складські приміщення, господарчі споруди, будівлю ферми, магазин, гаражі, автомобілі, могили.