Обстріли Краматорська: росіяни завдали нового ракетного удару 3 лютого

Росіяни знову вдарили по центру Краматорська: є поранені
Російські загарбники завдали чергового удару по Краматорську. Ворожі ракети знову поцілили по центру міста.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Що відомо про нову ракетну атаку
Чиновник повідомив, що росіяни знову завдали ракетного удару по житловій забудові у центрі Краматорська.
"Краматорськ знову здригнувся від вибухів — росіяни завдали ще двох ракетних ударів. Знову — по центру міста, по житловій забудові", — йдеться у повідомленні.
Як зазначив Кириленко, за попередньою інформацією, є поранені серед цивільних. Більше інформації про наслідки удару чиновник обіцяє оприлюднити згодом.
Нічна атака по Краматорську
Пізно ввечері 1 лютого росія вчинила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у Краматорську Донецької області.
Внаслідок цього зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду. Також зайнялися припарковані поруч автомобілі.
Наразі відомо, що внаслідок нічної атаки рф по Краматорську загинуло троє цивільних осіб.
Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що протягом доби 1 лютого ворог здійснив 14 вогневих атак по території Донецької області. Знищено та пошкоджено 43 цивільні об’єкти — 13 житлових будинків, профілакторій, складські приміщення, господарчі споруди, будівлю ферми, магазин, гаражі, автомобілі, могили.