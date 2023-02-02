Обстрелы Краматорска: россияне нанесли новый ракетный удар 3 февраля

Россияне снова ударили по центру Краматорска: есть раненые
Российские захватчики нанесли очередной удар по Краматорску. Вражеские ракеты снова попали по центру города.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Что известно о новой ракетной атаке
Чиновник сообщил, что россияне снова нанесли ракетный удар по жилой застройке в центре Краматорска.
"Краматорск снова вздрогнул от взрывов — россияне нанесли еще два ракетных удара. Снова — по центру города, по жилой застройке", — говорится в сообщении.
Как отметил Кириленко, по предварительной информации, ранены среди гражданских. Больше информации о последствиях удара чиновник обещает обнародовать через некоторое время.
Ночная атака по Краматорску
Поздним вечером 1 февраля россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области.
В результате разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также занялись припаркованные рядом автомобили.
Известно, что в результате ночной атаки рф по Краматорску погибли трое гражданских.
Напомним, ранее в полиции сообщили, что в течение суток 1 февраля враг совершил 14 огневых атак по территории Донецкой области. Уничтожены и повреждены 43 гражданских объекта — 13 жилых домов, профилакторий, складские помещения, хозяйственные постройки, здание фермы, магазин, гаражи, автомобили, могилы.