Обстрелы Краматорска: россияне нанесли новый ракетный удар 3 февраля

Оккупанты нанесли новый ракетный удар по Краматорску

Российские захватчики нанесли очередной удар по Краматорску. Вражеские ракеты снова попали по центру города.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Что известно о новой ракетной атаке

Чиновник сообщил, что россияне снова нанесли ракетный удар по жилой застройке в центре Краматорска.

"Краматорск снова вздрогнул от взрывов — россияне нанесли еще два ракетных удара. Снова — по центру города, по жилой застройке", — говорится в сообщении.

Как отметил Кириленко, по предварительной информации, ранены среди гражданских. Больше информации о последствиях удара чиновник обещает обнародовать через некоторое время.

Ночная атака по Краматорску

Поздним вечером 1 февраля россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области.

В результате разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также занялись припаркованные рядом автомобили.









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Известно, что в результате ночной атаки рф по Краматорску погибли трое гражданских.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в течение суток 1 февраля враг совершил 14 огневых атак по территории Донецкой области. Уничтожены и повреждены 43 гражданских объекта — 13 жилых домов, профилакторий, складские помещения, хозяйственные постройки, здание фермы, магазин, гаражи, автомобили, могилы.