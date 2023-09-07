Російська Федерація з великої літери: рішення голови МОН зустріло критику

Міністр освіти України Оксен Лісовий. Фото:

Нардеп Бужанський звинуватив голову МОН Оксена Лісового у тому, що той не читав Закон України "Про освіту". Також він висловився щодо написання словосполучення "Російська Федерація" з великої літери.

Свою позицію Максим Бужанський висловив на власній сторінці у Telegram.

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Наказ №1060 МОН України. Скриншот

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий видав наказ щодо написання словосполучення "Російська Федерація" з великої літери. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що 21 серпня міністр освіти Оксен Лісовий видав наказ №1060 від 31.08.2023.

"21 серпня міністр освіти Лісової раптом відчув неймовірну симпатію до Росії, і спеціальним Указом наказав писати слова Російська Федерація з великої літери", — сказав Максим Бужанський.

Також народний депутат запитав, чи такими діями Оксен Лісовий публічно "принижує російськомовних українців, щоб не так впадали у вічі укази".

Пост нардепа Бужанського. Фото: Скриншот

Раніше ми розповідали, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий прокоментував скандал зі співробітником МОН Андрієм Василенком, який висміяв незалежність України та країн Балтії. Держслужбовця планують звільнити через дисциплінарне провадження.

З початком повномасштабної війни в Україні все більше школярів змушені були виїхати за кордон і здобувати освіту в інших країнах. У Міністерстві освіти та науки України розробили, як оцінити знання учнів за вітчизняними стандартами.