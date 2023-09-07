Российская Федерация с заглавной буквы: решение главы МОН встретило критику

Министр образования Украины Оксен Лесной. Фото:

Нардеп Бужанский обвинил главу МОН Оксена Лисового в том, что тот не читал Закон Украины "Об образовании". Также он высказался по поводу написания словосочетания "Российская Федерация" с большой буквы.

Свою позицию Максим Бужанский высказал на своей странице в Telegram.

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Приказ №1060 МОН Украины. Фото: Скриншоты

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной издал приказ о написании словосочетания "Российская Федерация" с прописной буквы. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 21 августа министр образования Оксен Лесной издал указ №1060 от 31.08.2023.

"21 августа министр образования Лесной вдруг ощутил невероятную симпатию к России, и специальным Указом приказал писать слова Российская Федерация с прописной буквы", — сказал Максим Бужанский.

Также народный депутат спросил, что такими действиями Оксен Лесной публично "унижает русскоязычных украинцев, чтобы не так бросались в глаза указы".

Пост нардепа Бужанского. Фото: Скриншот

Ранее мы рассказывали, что министр образования и науки Оксен Лесной прокомментировал скандал с сотрудником МОН Андреем Василенко, высмеявшим независимость Украины и стран Балтии. Госслужащего планируют уволить из-за дисциплинарного производства.

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