Головні новини України та світу від 18 жовтня — детальніше в Новини.LIVE

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Російські обстріли, Коломойський під арештом та як ДТЕК готуються до зими: головні новини 18 жовтня

19 жовтня 2023 08:30
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Ілля Рябінін
редактор
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Ілля Рябінін
редактор

Вчора, 18 жовтня, армія Росії знову підступно та віроломно завдала ударів по Запоріжжю та Харкову. Також у цей день суд над олігархом Ігорем Коломойським не стався за причиною хвороби судді. Крім того, в енергохолдингу ДТЕК розповіли, як готують до зими Київську область. 

Новини.LIVE зібрали для Вас дайджест головних подій 18 жовтня. 

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Обстріли Запоріжжя та Харкова

Нічна ракетна атака на Запоріжжя: є зниклі безвісти
Ліквідація наслідків ракетного удару РФ по Запоріжжю. Джерело: Telegram

За повідомленням в.о. мера Запоріжжя Анатолія Куртєва, внаслідок нічної російської ракетної атаки на Запоріжжя вчора 18 жовтня троє осіб вважаються зниклими безвісти. Також відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. У двох під'їздах житлового будинку пошкоджено квартири. 

Обстріляли росіяни й Харків. За словами губернатора Харківщини Олега Синєгубова, приліт зафіксували в Індустріальному районі міста. В районі сталися перебої з електрикою.

Не стався суд над Коломойським

У Києві скасували судове засідання у справі Коломойського
Олігарх Ігор Коломойський. Джерело: Новини.LIVE

А от у Києві сьогодні не стався суд над олігархом Ігорем Коломойським. Повідомляється, що причиною стала хвороба судді. Засідання мало відбутися о 11:30. За нашою інформацією, адвокати Коломойського подали заяву, щоб призначили іншого суддю, але так і не отримали відповіді. Прогнозують: запобіжний захід олігарху буде продовжено.

ДТЕК готують Київщину до зими

У ДТЕК розповіли, як енергооб'єкти підготовили до зими на Київщині
Працівники ДТЕК за роботою. Джерело: Google

Натомість енергохолдинг ДТЕК в Київській області вже підготував 4 тис. км ліній електропередач та 300 енергооб'єктів в рамках підготовки до зими. Також енергетики додатково сформували 238 бригад в складі 700 фахівців, які готові в цілодобовому режимі відновлювати електропостачання після можливих атак російської армії чи аварій. Енергетики кажуть: роботи ще чимало, тому поспішають до настання заморозків.

Збитки Харкову від Росії

Терехов назвав вражаючу суму збитків, завданих Харкову Росією
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Ну й також мер Харкова Ігор Терехов назвав суму грошей, які потрібні для відбудови міста. Цифри ледь не заобрійні: за його повідомленням на повну відбудову міста потрібно 9.5 мільярдів доларів, бо саме на таку суму місту завдала шкоди країна-агресорка. Наразі, за його словами, в жодному держбюджеті України таких коштів немає, але місто продовжує отримувати допомогу від іноземних партнерів, яку тільки може. 

На що здатні ATACMS

Деталі удару ATACMS, історія використання ракет армією США
Ракети ATACMS з переобладнаною пусковою установкою РСЗВ HIMARS. Джерело: Militarnyi

Ну й також стало відомо, на що дійсно здатні ОТРК ATACMS, які отримала Україна. З'ясувалося, що американські ракети до успішного застосування їх в Україні проти Росії, наводили жах на бойовиків мусульманського диктатора Саддама Хусейна в Іраку під час операції "Буря в пустелі". Тоді у 1991 році, 32 ракети успішно "демілітаризували" іранських бойовиків, внаслідок чого було звільнено Кувейт. 

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