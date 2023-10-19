Головні новини України та світу від 18 жовтня — детальніше в Новини.LIVE

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Вчора, 18 жовтня, армія Росії знову підступно та віроломно завдала ударів по Запоріжжю та Харкову. Також у цей день суд над олігархом Ігорем Коломойським не стався за причиною хвороби судді. Крім того, в енергохолдингу ДТЕК розповіли, як готують до зими Київську область.

Новини.LIVE зібрали для Вас дайджест головних подій 18 жовтня.

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Обстріли Запоріжжя та Харкова

Ліквідація наслідків ракетного удару РФ по Запоріжжю. Джерело: Telegram

За повідомленням в.о. мера Запоріжжя Анатолія Куртєва, внаслідок нічної російської ракетної атаки на Запоріжжя вчора 18 жовтня троє осіб вважаються зниклими безвісти. Також відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. У двох під'їздах житлового будинку пошкоджено квартири.

Обстріляли росіяни й Харків. За словами губернатора Харківщини Олега Синєгубова, приліт зафіксували в Індустріальному районі міста. В районі сталися перебої з електрикою.

Не стався суд над Коломойським

Олігарх Ігор Коломойський. Джерело: Новини.LIVE

А от у Києві сьогодні не стався суд над олігархом Ігорем Коломойським. Повідомляється, що причиною стала хвороба судді. Засідання мало відбутися о 11:30. За нашою інформацією, адвокати Коломойського подали заяву, щоб призначили іншого суддю, але так і не отримали відповіді. Прогнозують: запобіжний захід олігарху буде продовжено.

ДТЕК готують Київщину до зими

Працівники ДТЕК за роботою. Джерело: Google

Натомість енергохолдинг ДТЕК в Київській області вже підготував 4 тис. км ліній електропередач та 300 енергооб'єктів в рамках підготовки до зими. Також енергетики додатково сформували 238 бригад в складі 700 фахівців, які готові в цілодобовому режимі відновлювати електропостачання після можливих атак російської армії чи аварій. Енергетики кажуть: роботи ще чимало, тому поспішають до настання заморозків.

Збитки Харкову від Росії

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Ну й також мер Харкова Ігор Терехов назвав суму грошей, які потрібні для відбудови міста. Цифри ледь не заобрійні: за його повідомленням на повну відбудову міста потрібно 9.5 мільярдів доларів, бо саме на таку суму місту завдала шкоди країна-агресорка. Наразі, за його словами, в жодному держбюджеті України таких коштів немає, але місто продовжує отримувати допомогу від іноземних партнерів, яку тільки може.

На що здатні ATACMS

Ракети ATACMS з переобладнаною пусковою установкою РСЗВ HIMARS. Джерело: Militarnyi

Ну й також стало відомо, на що дійсно здатні ОТРК ATACMS, які отримала Україна. З'ясувалося, що американські ракети до успішного застосування їх в Україні проти Росії, наводили жах на бойовиків мусульманського диктатора Саддама Хусейна в Іраку під час операції "Буря в пустелі". Тоді у 1991 році, 32 ракети успішно "демілітаризували" іранських бойовиків, внаслідок чого було звільнено Кувейт.

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