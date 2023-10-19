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Российские обстрелы, Коломойский под арестом и как ДТЭК готовятся к зиме: главные новости 18 октября

19 октября 2023 08:30
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Илья Рябинин
редактор
Главные новости Украины и мира от 18 октября — детальнее в Новини.LIVE
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b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Вчера, 18 октября, армия России вновь коварно и вероломно нанесла удары по Запорожью и Харькову. Также в этот день суд над олигархом Игорем Коломойским не случился по причине болезни судьи. Кроме того, в энергохолдинге ДТЭК рассказали, как готовят к зиме Киевскую область.

Новини.LIVE собрали для Вас дайджест главных событий 18 октября.

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Обстрелы Запорожья и Харькова

Ночная ракетная атака на Запорожье: есть пропавшие без вести
Ликвидация последствий ракетного удара РФ по Запорожью. Источник: Telegram

По сообщению и.о. мэра Запорожья Анатолия Куртева, в результате ночной российской ракетной атаки на Запорожье вчера 18 октября, трое человек считаются пропавшими без вести. Также известно о двух погибших и четырех пострадавших. В двух подъездах жилого дома повреждены квартиры.

Обстреляли россияне и Харьков. По словам губернатора Харьковской области Олега Синегубова, прилет зафиксировали в Индустриальном районе города. В районе произошли перебои с электричеством.

Не состоялся суд над Коломойским

В Киеве отменили судебное заседание по делу Коломойского
Олигарх Игорь Коломойский. Источник: Новини.LIVE

А вот в Киеве сегодня не состоялся суд над олигархом Игорем Коломойским. Сообщается, что причиной этого стала болезнь судьи. Заседание должно было состояться в 11:30. По нашей информации, адвокаты Коломойского подали заявление, чтобы назначили другого судью, но так и не получили ответа. Прогнозируют: мера пресечения олигарху будет продолжена.

ДТЭК готовят Киевскую область к зиме

В ДТЭК рассказали, как энергообъекты подготовили к зиме в Киевской области
Работники ДТЭК за работой. Источник: Google

В то же время энергохолдинг ДТЭК в Киевской области уже подготовил 4 тыс. км линий электропередач и 300 энергообъектов в рамках подготовки к зиме. Также энергетики дополнительно сформировали 238 бригад в составе 700 специалистов, готовых в круглосуточном режиме возобновлять электроснабжение после возможных атак российской армии или аварий. Энергетики говорят: работы еще немало, поэтому спешат к наступлению заморозков.

Убытки Харькову от России

Терехов назвал впечатляющую сумму ущерба, нанесенного Харькову Россией
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Ну и также мэр Харькова Игорь Терехов назвал сумму денег, необходимых для восстановления города. Цифры чуть ли не космические: по его сообщению на полное восстановление города нужно 9.5 миллиардов долларов, потому что именно на такую сумму городу нанесла ущерб страна-агрессор. По его словам, ни в одном госбюджете Украины таких средств нет, но город продолжает получать помощь от иностранных партнеров, которую только может.

На что способны ATACMS

Детали удара ATACMS, история использования ракет армией США
Ракеты ATACMS с переоборудованной пусковой установкой РСЗО HIMARS. Источник: Militarnyi

Ну и стало известно, на что действительно способны ОТРК ATACMS, которые получила Украина. Выяснилось, что американские ракеты до успешного применения их в Украине против России, наводили ужас на боевиков мусульманского диктатора Саддама Хусейна в Ираке во время операции "Буря в пустыне". Тогда, в 1991 году, 32 ракеты успешно "демилитаризовали" иранских боевиков, в результате чего был освобожден Кувейт.

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