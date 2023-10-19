Главные новости Украины и мира от 18 октября — детальнее в Новини.LIVE

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Вчера, 18 октября, армия России вновь коварно и вероломно нанесла удары по Запорожью и Харькову. Также в этот день суд над олигархом Игорем Коломойским не случился по причине болезни судьи. Кроме того, в энергохолдинге ДТЭК рассказали, как готовят к зиме Киевскую область.

Новини.LIVE собрали для Вас дайджест главных событий 18 октября.

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Обстрелы Запорожья и Харькова

Ликвидация последствий ракетного удара РФ по Запорожью. Источник: Telegram

По сообщению и.о. мэра Запорожья Анатолия Куртева, в результате ночной российской ракетной атаки на Запорожье вчера 18 октября, трое человек считаются пропавшими без вести. Также известно о двух погибших и четырех пострадавших. В двух подъездах жилого дома повреждены квартиры.

Обстреляли россияне и Харьков. По словам губернатора Харьковской области Олега Синегубова, прилет зафиксировали в Индустриальном районе города. В районе произошли перебои с электричеством.

Не состоялся суд над Коломойским

Олигарх Игорь Коломойский. Источник: Новини.LIVE

А вот в Киеве сегодня не состоялся суд над олигархом Игорем Коломойским. Сообщается, что причиной этого стала болезнь судьи. Заседание должно было состояться в 11:30. По нашей информации, адвокаты Коломойского подали заявление, чтобы назначили другого судью, но так и не получили ответа. Прогнозируют: мера пресечения олигарху будет продолжена.

ДТЭК готовят Киевскую область к зиме

Работники ДТЭК за работой. Источник: Google

В то же время энергохолдинг ДТЭК в Киевской области уже подготовил 4 тыс. км линий электропередач и 300 энергообъектов в рамках подготовки к зиме. Также энергетики дополнительно сформировали 238 бригад в составе 700 специалистов, готовых в круглосуточном режиме возобновлять электроснабжение после возможных атак российской армии или аварий. Энергетики говорят: работы еще немало, поэтому спешат к наступлению заморозков.

Убытки Харькову от России

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Ну и также мэр Харькова Игорь Терехов назвал сумму денег, необходимых для восстановления города. Цифры чуть ли не космические: по его сообщению на полное восстановление города нужно 9.5 миллиардов долларов, потому что именно на такую сумму городу нанесла ущерб страна-агрессор. По его словам, ни в одном госбюджете Украины таких средств нет, но город продолжает получать помощь от иностранных партнеров, которую только может.

На что способны ATACMS

Ракеты ATACMS с переоборудованной пусковой установкой РСЗО HIMARS. Источник: Militarnyi

Ну и стало известно, на что действительно способны ОТРК ATACMS, которые получила Украина. Выяснилось, что американские ракеты до успешного применения их в Украине против России, наводили ужас на боевиков мусульманского диктатора Саддама Хусейна в Ираке во время операции "Буря в пустыне". Тогда, в 1991 году, 32 ракеты успешно "демилитаризовали" иранских боевиков, в результате чего был освобожден Кувейт.

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