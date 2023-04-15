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"Розділяють провину за терор": Зеленський у вечірньому зверненні розповів про нові санкції

15 квітня 2023 22:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Розділяють провину за терор": Зеленський у вечірньому зверненні розповів про нові санкції
Президент України Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про два санкційні укази, які сьогодні підписав. За його словами під обмеження підпадають особи та компанії, які розділяють провину за російський терор або допомагають йому.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні

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"Це санкції проти осіб, які пропагують державу-терориста, прикриваються спортом. Проти тих, хто повʼязаний із її посадовцями. Окремий перелік — це ІТ-компанії, які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії", — розповів Зеленський. 

За словами глави держави, усі українські санкції синхронізують із санкціями глобальними. Він наголосив, що цей процес неминучий. 

Президент України зазначив, що санкційний тиск на всіх, хто винен в агресії, блокування їхніх активів і можливостей на рівні всього світу – це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресій.

"І я дякую всім, хто допомагає нам, Україні. Повернення миру та його стабільність не мають альтернатив", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 438 фізичних осіб та 254 юридичних. Глава держави вже підписав відповідні укази.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Франції Еммануелем Макроном. Вони спілкувалися майже півтори години.

Додамо, Володимир Зеленський отримав дві найвищі нагороди Чеченської Республіки Ічкерія — орден "Честь Нації" та орден імені Джохара Дудаєва. Нагороди  Президенту передав очільник української розвідки Кирило Буданов.

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