"Разделяют вину за террор": Зеленский в вечернем обращении рассказал о новых санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двух санкционных указах, которые сегодня подписал. По его словам, под ограничения подпадают лица и компании, которые разделяют вину за российский террор или помогают ему.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

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"Это санкции против лиц, пропагандирующих государство-террориста, прикрываются спортом. Против тех, кто связан с его должностными лицами. Отдельный перечень — это IT-компании, которые спонсируют террор или дают цифровые возможности для продолжения агрессии", — рассказал Зеленский.

По словам главы государства, все украинские санкции синхронизируют с глобальными санкциями. Он подчеркнул, что этот процесс неизбежен.

Президент Украины отметил, что санкционное давление на всех, кто виноват в агрессии, блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира — это самозащита мира и уже сейчас от любых других возможностей агрессии.

"И я благодарю всех, кто помогает нам, Украине. Возвращение мира и его стабильность не имеют альтернатив", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 438 физическим лицам и 254 юридическим. Глава государства уже подписал соответствующие указы.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Они общались около полутора часов.

Добавим, Владимир Зеленский получил две высшие награды Чеченской Республики Ичкерия — орден "Честь Нации" и орден имени Джохара Дудаева. Награды Президенту передал глава украинской разведки Кирилл Буданов.