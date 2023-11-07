Розкол між Зеленським та Залужним, Фаріон проти Азова та загибель Частякова: ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

На ефір до Новини.LIVE завітав тричі генеральний прокурор України, голова союзу юристів України Святослав Піскун. Під час прямої трансляції експерт поділиться думками щодо ймовірного розколу між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним, "сутичкою" Ірини Фаріон та полку "Азов" а також говоритимуть про версії смерті майора Частякова

Дивіться ефір Новини.LIVE о 19:20 за посиланням.

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Ефір Новини.LIVE зі Свтяославом Піскуном

У студії програми Вечір.LIVE разом з Ланою Шевчук обговорюватиметься загибель майора Частякова, можливий конфлікт між Зеленським та Залужним, звільнення командувача ССО генерала Віктора Хоренка та скандал навколо Ірини Фаріон. Ці теми й обговорюватимуть зі Святославом Піскуном.

Нагадаємо, що ЦВК пояснила, чому повноваження Зеленського не припиняться після виборів.

Водночас президент Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача.