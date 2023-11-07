Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 7 листопада змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відтак, затверджений новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергій Лупанчук.

Про це йдеться в указі президента на сайті ОП.

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Як відомо, 7 листопада Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки верховного головнокомандувача. Відтак, посаду командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ зайняв Сергій Лупанчук після звільнення з цієї посади Віктора Хоренка.

"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю... увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Лупанчука Сергія Костянтиновича — командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача В. Хоренка", — йдеться в указі.

Указ Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 листопада Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням очільника Міноборони Рустема Умєрова.