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Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача

7 листопада 2023 14:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський 7 листопада змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відтак, затверджений новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергій Лупанчук.

Про це йдеться в указі президента на сайті ОП. 

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Як відомо, 7 листопада Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки верховного головнокомандувача. Відтак, посаду командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ зайняв Сергій Лупанчук після звільнення з цієї посади Віктора Хоренка.

"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю... увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Лупанчука Сергія Костянтиновича — командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача В. Хоренка", — йдеться в указі. 

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Указ Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 листопада Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням очільника Міноборони Рустема Умєрова. 

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