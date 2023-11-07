Раскол между Зеленским и Залужным, Фарион против Азова и гибель Частякова: эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

На эфир в Новини.LIVE пожаловал трижды генеральный прокурор Украины, глава союза юристов Украины Святослав Пискун. Во время прямой трансляции эксперт поделится мнениями по поводу вероятного раскола между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, "схваткой" Ирины Фарион и полка "Азов", а также будут говорить о версиях смерти майора Частякова.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 19:20 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE со Свтяославом Пискуном

В студии программы Вечер.LIVE вместе с Ланой Шевчук будет обсуждаться гибель майора Частякова, возможный конфликт между Зеленским и Залужным, увольнение командующего ССО генерала Виктора Хоренко и скандал вокруг Ирины Фарион. Эти темы будут обсуждаться со Святославом Пискуном.

Напомним, что ЦИК объяснила, почему полномочия Зеленского не прекратятся после выборов.

В то же время, президент Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего.