Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Розколу між президентом та Залужним немає, — Єрмак arrow

Розколу між президентом та Залужним немає, — Єрмак

8 листопада 2023 16:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Розколу між президентом та Залужним немає, — Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував чутки про імовірний розкол між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. За його словами, між обома сторонами немає жодних протиріч.

Про це він повідомив в інтерв'ю ведучій телеканалу 1+1 Наталі Мосейчук.

Читайте також:

Розколу між Банковою та ЗСУ немає

За словами політика, і Зеленський, і Залужний об'єднані спільною метою, що може слугувати вагомим аргументом для відсутності суперечок.

"Я не бачу якихось ознак того, щоб у керівництві військово-політичному сьогодні були якісь інші позиції. У нас єдина позиція перемогти у цій війні", — зазначив керівник Офісу президента в ефірі програми "Мосейчук+". 

Розбіжності між ЗСУ та Офісом президента: що відомо

Нагадаємо, що раніше головком ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті для The Economist розповів про те, що відбувається в лавах української армії, та описав свої шляхи військового реформування та вдосконалення. 

Згодом, як повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, міністр оборони України Рустем Умєров вніс подання на звільнення головкома українських військ. 

А згодом у справу втрутилися російські хакери, створивши діпфейк-відео за участю Залужного, де той "закликав" українських оборонців підняти збройний заколот проти уряду Володимира Зеленського у відповідь на "вбивство" свого помічника Геннадія Частякова. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі