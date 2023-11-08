Розколу між президентом та Залужним немає, — Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: соцмережі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував чутки про імовірний розкол між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. За його словами, між обома сторонами немає жодних протиріч.

Про це він повідомив в інтерв'ю ведучій телеканалу 1+1 Наталі Мосейчук.

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За словами політика, і Зеленський, і Залужний об'єднані спільною метою, що може слугувати вагомим аргументом для відсутності суперечок.

"Я не бачу якихось ознак того, щоб у керівництві військово-політичному сьогодні були якісь інші позиції. У нас єдина позиція — перемогти у цій війні", — зазначив керівник Офісу президента в ефірі програми "Мосейчук+".

Розбіжності між ЗСУ та Офісом президента: що відомо

Нагадаємо, що раніше головком ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті для The Economist розповів про те, що відбувається в лавах української армії, та описав свої шляхи військового реформування та вдосконалення.

Згодом, як повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, міністр оборони України Рустем Умєров вніс подання на звільнення головкома українських військ.

А згодом у справу втрутилися російські хакери, створивши діпфейк-відео за участю Залужного, де той "закликав" українських оборонців підняти збройний заколот проти уряду Володимира Зеленського у відповідь на "вбивство" свого помічника Геннадія Частякова.