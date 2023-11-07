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Росіяни створили діпфейк із Залужним — деталі

7 листопада 2023 23:07
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Ілля Рябінін
редактор
Росіяни створили діпфейк із Залужним — деталі
Валерій Залужний. Фото: ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російські хакери створили чергове діпфейк-відео, за участю Валерія Залужного. У ньому головнокомандуючий ЗСУ "закликає" українських бійців здійняти заколот проти президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляють соцмережі

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На деяких фальшивих відео Головнокомандувач ЗСУ звинувачує президента в "ліквідації" свого помічника Геннадія Частякова, та закликає українських захисників здійняти збройний заколот проти уряду Володимира Зеленського. 

За повідомленням журналіста Андрія Цаплієнка, росіяни не шкодують гроші на проведення власних ЦІПСО. 

"Зроблено максимально якісно. Добились схожості артикуляції. Тембр оброблений, ймовірно, через ШІ", — пише журналіст. 

Користувачі наполегливо радять перевіряти все, що ви бачите в Інтернеті, та дотримуватися інформаційної гігієни. Адже такі та подібні відео в епоху розвитку штучного інтелекту зустрічатимуться часто. 

"Довіряйте тільки перевіреним джерелам та вмикайте критичне мислення", — пише український мілблогер та військовий Анатолій Штефан

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на заяву нардепа від "Європейської солідарності" Володимира Ар’єва про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, порівнявши депутата з російськими пропагандистами. Водночас депутатка від СН Мар'яна Безугла заявила, що просила Головкома ЗСУ не захищати дисертацію в університеті ексрегіонала Ківалова. 

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