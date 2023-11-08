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Раскола между президентом и Залужным нет, — Ермак

8 ноября 2023 16:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Раскола между президентом и Залужным нет, — Ермак
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал слухи о вероятном расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По его словам, между обеими сторонами нет никаких противоречий.

Об этом он сообщил в интервью ведущей телеканала 1+1 Наталье Мосейчук.

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По словам политика, и Зеленский, и Залужный объединены общей целью, что может служить весомым аргументом для отсутствия споров.

"Я не вижу каких-либо признаков того, чтобы у военно-политического руководства сегодня были какие-то другие позиции. У нас единственная позиция — победить в этой войне", — отметил руководитель Офиса президента в эфире программы "Мосейчук+".

Разногласия между ВСУ и Офисом президента: что известно

Напомним, что ранее главком ВСУ Валерий Залужный в своей статье для The Economist рассказал о происходящем в рядах украинской армии и описал свои пути военного реформирования и совершенствования.

Впоследствии, как сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, министр обороны Украины Рустем Умеров внес ходатайство об увольнении главкома украинских войск.

Впоследствии в дело вмешались российские хакеры, создав дипфейк-видео с участием Залужного, где тот "призывал" украинских защитников поднять вооруженный мятеж против правительства Владимира Зеленского в ответ на "убийство" своего помощника Геннадия Частякова.

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