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Саммит НАТО: Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вильнюсе

12 июля 2023 19:47
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Козюк Татьяна
редактор
Зеленский и Байден на саммите НАТО: конференция
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: CNN
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом в рамках саммита НАТО. В частности, лидер Штатов начал пресс-конференцию.

Прямой эфир пресс-конференции Джо Байдена можно посмотреть на Новини.LIVE.

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Конференция Джо Байдена в Вильнюсе

 

Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО Зеленский встретится с Байденом. Одной из тем, которую поднимут на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

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