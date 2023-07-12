Зеленский и Байден на саммите НАТО: конференция

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: CNN

Сегодня, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом в рамках саммита НАТО. В частности, лидер Штатов начал пресс-конференцию.

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Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО Зеленский встретится с Байденом. Одной из тем, которую поднимут на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.