Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Разведка Британии рассказала, сможет ли Украина пройти отопительный сезон arrow

Разведка Британии рассказала, сможет ли Украина пройти отопительный сезон

17 августа 2023 13:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Разведка Британии рассказала, сможет ли Украина пройти отопительный сезон
Отопительный сезон в Украине. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Несмотря на полномасштабное вторжение, Украина, скорее всего, успешно запасется топливом. Его хватит для предстоящего отопительного сезона, который скоро начнется.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на информацию своей разведки.

Читайте также:

Опыт с прошлого года

"Несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, будут продолжаться и этой зимой, прошлой зимой Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосети даже в военное время", — говорится в сообщении.

Есть ли в Украины запасы

В британской разведке говорят, что Украине удалось с успехом мобилизовать свой горнодобывающий сектор, чтобы поддерживать производство угля и обеспечить его бесперебойное снабжение для ТЭС и тепловых установок в зимний период. Также существенные запасы газа помогают создать дополнительный резерв.

Последняя информация Министерства обороны США о ситуации в Украине – 17 августа 2023 г. Полный текст изображения см. в цепочке ниже.
Сводка британской разведки

Напомним, ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что подготовка к зиме продолжается. Он предупредил, что российские оккупанты продолжат масштабные атаки на возобновившуюся энергосистему.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Бывшие республики СССР против России: как помогают Украине

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз