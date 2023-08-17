Разведка Британии рассказала, сможет ли Украина пройти отопительный сезон

Отопительный сезон в Украине. Иллюстративное фото: google.com

Несмотря на полномасштабное вторжение, Украина, скорее всего, успешно запасется топливом. Его хватит для предстоящего отопительного сезона, который скоро начнется.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на информацию своей разведки.

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Опыт с прошлого года

"Несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, будут продолжаться и этой зимой, прошлой зимой Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосети даже в военное время", — говорится в сообщении.

Есть ли в Украины запасы

В британской разведке говорят, что Украине удалось с успехом мобилизовать свой горнодобывающий сектор, чтобы поддерживать производство угля и обеспечить его бесперебойное снабжение для ТЭС и тепловых установок в зимний период. Также существенные запасы газа помогают создать дополнительный резерв.

Сводка британской разведки

Напомним, ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что подготовка к зиме продолжается. Он предупредил, что российские оккупанты продолжат масштабные атаки на возобновившуюся энергосистему.