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Экс-председателю Госспецсвязи Щиголю избрали меру пресечения

23 ноября 2023 09:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Экс-председателю Госспецсвязи Щиголю избрали меру пресечения
Экс-глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. Фото: пресс-служба Госспецсвязи
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрию Щиголю. Его взяли под стражу.

Об этом сообщили на заседании ВАКС и НАБУ.

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Такое решение принял следователь судья ВАКС Виктор Маслов. Прокуроры просили арестовать Щиголя с возможностью внесения залога в размере 50,2 млн гривен. Суд удовлетворил ходатайство детективов частично.

Щиголя отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 25 млн гривен.

"Применить к подозреваемому Юрию Щиголю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 21 января 2024 года. Взять подозреваемого под стражу в зале суда", сказал судья.

Что известно о деле Щиголя

НАБУ разоблачило масштабную преступную схему, к которой было причастно руководство Государственной службы специальной связи.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.

Правоохранители считают, что чиновники разработали схему с владельцем группы компаний. Для этого они привлекли две подконтрольные фирмы, а закупку засекретили, чтобы обеспечить их победу.

Ранее мы рассказывали, что бывший глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь — владелец криптовалюты почти на 1,5 млн долларов. Во время обысков у него обнаружили еще большую сумму наличных средств в иностранной валюте.

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