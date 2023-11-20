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У Держспецзв'язку відреагували на підозри та звільнення керівництва

20 листопада 2023 17:36
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Держспецзв'язку прокоментувала звільнення керівництва
Будівля Держспецзв'язку. Фото: пресслужба Держспецзв'язку.
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Державна Служба спеціального зв'язку та захисту інформації України закликала утриматися від звинувачень щодо конкретних посадових осіб чи службовців відомства. У Держспезв'язку стверджують, що від 2020 року усі закупівлі проводили з дотриманням чинного законодавства.

Про це повідомила пресслужба Держспезв'язку.

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"Всі закупівлі Служби від 2020 року проводили з дотриманням чинного законодавства. Закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є складними, їхній аналіз потребує підготовки та розуміння, і Служба готова надавати всі необхідні роз’яснення детективам НАБУ в будь-якому форматі", — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що Держспецзв’язку надала всю необхідну інформацію правоохоронним органам та готова надавати її надалі.

"Закликаємо утриматися від звинувачень щодо конкретних посадових осіб чи службовців, які зараз задіяні в організації захисту критичної інформаційної інфраструктури України, до завершення розслідування та надання результатам розслідування правової оцінки судом", — зазначили у пресслужбі.

Там також уточнили, що виконання обов’язків голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Кабінетом Міністрів України тимчасово покладено на Дмитра Маковського.

скрін держспецзв'язку
Скріншот. ТГ-канал Держспецзв'язку.

Нагадаємо, Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються 6 членів організованої групи.

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