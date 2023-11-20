Держспецзв'язку прокоментувала звільнення керівництва

У Держспецзв'язку відреагували на підозри та звільнення керівництва
Державна Служба спеціального зв'язку та захисту інформації України закликала утриматися від звинувачень щодо конкретних посадових осіб чи службовців відомства. У Держспезв'язку стверджують, що від 2020 року усі закупівлі проводили з дотриманням чинного законодавства.
Про це повідомила пресслужба Держспезв'язку.
Як відреагувала Держспецзв'язку на звільнення Юрія Щиголя та Віктора Жори
"Всі закупівлі Служби від 2020 року проводили з дотриманням чинного законодавства. Закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є складними, їхній аналіз потребує підготовки та розуміння, і Служба готова надавати всі необхідні роз’яснення детективам НАБУ в будь-якому форматі", — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що Держспецзв’язку надала всю необхідну інформацію правоохоронним органам та готова надавати її надалі.
"Закликаємо утриматися від звинувачень щодо конкретних посадових осіб чи службовців, які зараз задіяні в організації захисту критичної інформаційної інфраструктури України, до завершення розслідування та надання результатам розслідування правової оцінки судом", — зазначили у пресслужбі.
Там також уточнили, що виконання обов’язків голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Кабінетом Міністрів України тимчасово покладено на Дмитра Маковського.
Нагадаємо, Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються 6 членів організованої групи.
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