В ЕС заявили, что Украина входит в зиму со слабой энергосистемой

Уничтоженный трансформатор в результате российского обстрела. Фото: Укрэнерго

В этом году Украина входит в зиму со слабой энергетической системой в результате российских обстрелов. Тысячи инженеров работали в течение лета, чтобы отремонтировать сломанное оборудование, однако на завершение подготовки к зиме не хватило ни денег, ни времени. Вероятно, в этом году украинцы снова будут без света и воды.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова руководителя энергетической группы в отделе расширения Европейского Союза Маркуса Липпольда.

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Украинская энергосистема

"Много усилий пошло на то, чтобы просто восстановить то, что было разрушено. А смогли ли мы построить дополнительную устойчивость? Находимся ли мы в лучшем положении, чем прошлой зимой? Я так не думаю", — сказал руководитель энергетической группы в отделе расширения Европейского Союза Маркус Липпольд.

По его словам, это были большие успешные усилия, однако их нужно продолжать.

Reuters отмечает, что ущерб украинской энергосистеме был огромным. Страна отказывается делиться подробными данными о влиянии атак, считая их конфиденциальной информацией в военное время. Однако в июне ООН подсчитала, что мощности по производству электроэнергии в Украине сократились примерно вдвое по сравнению с тем, что было до полномасштабного вторжения России. Из почти 37 гигаватт (ГВт) более 19 ГВт были разрушены, повреждены или оккупированы.

Исследовательский центр Киевской школы экономики оценил прямой ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины по состоянию на июнь в 8,8 млрд долларов.

"Прошлой зимой Украине помогли относительно мягкая погода, быстрый ремонт, атомная энергетика и импорт электроэнергии из Европы, но некоторые чиновники ожидают, что на этот раз условия будут сложнее", — говорится в материале.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что его город с населением около миллиона человек должен готовиться к тому, что останется без электричества до двух месяцев.

"Будут ли трудности? Да. Будут ли ограничения поставок? Я уверен, что будут", — сказал директор аналитического центра "Центр исследований энергетики" Александр Харченко.

Подготовка к зиме

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что компания провела масштабные ремонтные работы в преддверии зимы, но некоторые энергоблоки требуют больше времени для восстановления, поскольку повреждения были очень значительными.

"Безусловно, мы можем сказать, что уровень надежности будет ниже, чем в прошлом году", — сказал он.

Однако, по словам Сахарука, ДТЭК установил мешки с песком, бетонные блоки, габионы и сетки против беспилотников для защиты энергоблоков.

Украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал, что подобные меры предпринимаются по всей стране. По его словам, семь атомных энергоблоков уже готовы к зиме, а ремонт еще на двоих находится на завершающей стадии.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что магистральная сеть, являющаяся одной из наиболее поврежденных частей энергосистемы, готова к передаче зимних объемов электроэнергии.

"Энергосистема не такая надежная и с меньшим резервом мощности, чем была до целенаправленных ударов, но в то же время, российский террор уже не будет неожиданностью, и все к нему готовятся", — подчеркнул он.

По словам генерального директора "Нафтогаза", Украина также накопила достаточное количество газа, чтобы пережить зиму без импорта впервые со времен независимости.

Напомним, Украина заказала новые высоковольтные трансформаторы для замены уничтоженных в результате российских обстрелов минувшей зимой. Пока они будут находиться в Польше и Румынии.

Также мы писали, что министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что зимой государство-террорист РФ сосредоточится на ударах по энергетической инфраструктуре Украины. В то же время он заверил, что ВСУ будут достойно отвечать на это.