Как пережить блекауты и сохранить ментальное здоровье — советы Минздрава

Девушка в отчаянии из-за отключения света. Фото: google.com

Энергетики, чиновники и военные эксперты утверждают, что украинцам следует ожидать тяжелую зиму. Поскольку страна-агрессорка россия планирует, как и в прошлом году, обстреливать украинские энергетические объекты и инфраструктуру, блекаутов избежать не удастся. Следовательно, нужно готовиться, причем не только закупать продукты с длительным сроком хранения, покупать полезные технику и устройства, но и подумать о своем ментальном здоровье.

Так, пресс-центр Министерства здравоохранения Украины на официальном сайте опубликовал для украинцев ценные рекомендации, которые помогут не сойти с ума во время возможных блекаутов.

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Отсутствие отопления, воды или света в доме, невозможность делать привычные вещи, банально приготовить еду или постирать вещи — все это изрядно раздражает, огорчает и даже заставляет паниковать.

"Вероятность расстройств настроения (аффективных расстройств) в темное и холодное время года растет и без отключений электроэнергии. Особенно рискуют люди, которые уже имели сезонные аффективные расстройства в прошлом или сейчас переживают депрессивный эпизод", — отметили в ведомстве.

Как отмечают в министерстве, если после перехода на "зимнее время" вы находитесь почти постоянно в состоянии апатии, печали или растерянности, не стоит искать спасения в кофе, сладком и тем более в алкоголе. Лучше обратиться к семейному врачу или психиатру. В стране есть центры, где помогают людям пережить кризис бесплатно.

Поэтому помочь ухудшению состояния можно в три способа, которые друг друга дополняют:

консультация психиатра и прием назначенных врачом антидепрессантов;

световая терапия утром;

когнитивно-поведенческая терапия ради изменения отношения к темному периоду года.

Девушка греется у батареи со свечой в руках во время блекаута. Фото: Getty Images

Также следующие практические советы помогут сохранить ментальное здоровье во время блекаута:

1. Свет и настроение

Как подчеркивают в Минздраве, участки мозга, которые воспринимают уровень освещения и отвечают за настроение, связаны между собой, поэтому изменения в освещении с высокой вероятностью влияют на настроение.

"Наш мозг чувствителен и к количеству света, и к его распределению в течение суток, и к его спектральному составу. Мы "запрограммированы" природой так, чтобы в светлое время суток быть активными, а когда темнеет — тормозиться и засыпать", — пояснили в министерстве.

Вдобавок, для голубого холодного света в нашем цикле отведено утро, а для теплого желтого — вечер. При отключении электроэнергии теплый свет гирлянд и аккумуляторных фонарей будет значительно комфортнее холодного голубого.

Исследования свидетельствуют, что влияние голубого загрязнения разрушительно влияет на наши циклы сна и бодрости и может усиливать риск развития аффективного расстройства.

Потому вечерние отключения света можно воспринимать как полезное для мозга и психического состояния явление. Однако при условии, что в это время вы:

слушаете музыку или аудиокнигу;

играете в настольные игры;

совершаете бытовые дела;

гуляете;

спите.

Учтите, что голубой свет экранов, сиденья и социальные сети портят психическое состояние.

А чтобы "насытиться" естественным светом, можно начинать свой день вместе с восходом солнца, как можно больше находиться на улице во время светового дня. Также стоит сделать естественное освещение в комнате как можно больше: никаких занавесок или роллет на окнах днем.

Семья зажигает свечи во время блекаута. Фото: Getty Images

2. Другие сенсорные стимулы во тьме

У людей есть зрение, обоняние, слух и тактильные ощущения. Если пропадает или ослабевает стимул света, мы больше опираемся на другие органы чувств. Поэтому стимуляция мозга приятными запахами, звуками и текстурами могут уменьшить тревогу мозга из-за отсутствия входящей информации.

Теплый свет от гирлянды, несколько потрескивающих в темноте свечей, запах горячего чая, корицы или цитрусов, тепло от одеяла.

"Следует сосредоточиться на своих ощущениях: что я слышу, чувствую на ощупь или запах, мне тепло или нет, как звучит мой собственный голос и вибрирует в груди, когда я пою — но не надо давать никаких оценок этим сигналам", — советуют в Минздраве украинцам.

Тьма — это ни хорошо, ни плохо. Мы только находимся в темноте или смотрим на свечу и слушаем потрескивание ее фитиля. Это вызывает определенные ощущения, они просто есть, мы сосредоточены на них, но не даем оценочных суждений происходящему.

Такое пребывание "здесь и сейчас" без всяких мыслей о прошлом и грядущем, по данным медиков, может умерить тревожность и дискомфорт.

Девушка с чашкой горячего напитка греется во время блекаута. Фото: Getty Images

3. Запах

Запахи сверхмощная вещь, способная бросить нас в водоворот внезапных эмоций или детализированных воспоминаний, как хороших, так и трагических. Для каждого человека есть свои триггерные ароматы. А все это потому, что в нашем мозгу информация о запахах поступает сразу в участки, вовлеченные в создание эмоций и пробуждение воспоминаний.

Итак, если тьма неизбежна, привлеките приятные эмоции или воспоминания с помощью запахов. Это может быть все что угодно от духов до фрукта или выпечки. Главное, чтобы этот аромат создавал чувство уюта и безопасности.

4. Тяжелое одеяло

Некоторые исследования показывают, что одеяло весом в 10-20% вашего собственного веса может помочь уменьшить тревожность. Хотя для окончательного вывода не хватает доказательств, но вы можете попробовать, вдруг это ваш способ успокоиться. Не обязательно специально покупать тяжелое одеяло, можно смастерить его из нескольких хлопковых покрывал и пледа. Иногда роль тяжелого одеяла исполняют кошки, которые усаживаются на нас спать.

5. Прослушивание ASMR-аудио

ASMR — популярные последние несколько лет записи звуков или визуальных стимулов, которые могут провоцировать приятные синестетические ощущения. Шепот, шуршание страниц книги, треск костра, звуки дождя и тому подобное могут вызвать чувство уюта и безопасности.

"Если вы — один из тех, кто положительно реагирует на определенные звуки — попробуйте использовать это в условиях тьмы, когда хочется вернуть приятные ощущения и покой", — подчеркнули в министерстве.

Отметим, что многие практические и полезные советы можно найти в справочнике от министерства — "Блекаут во время зимы", в том числе как утеплить жилье, какими продуктами следует запастись или что приготовить, когда нет электричества.

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