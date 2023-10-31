Як підготуватися до відсутності води в Україні — що важливо зробити

Жінка, яка набирає воду в бутлі. Фото: РБК-Україна

З 24 лютого 2022 року Росія ввела свої війська на територію України і розпочала повномасштабне вторгнення, через що життя людей поділилось на до і після. Зокрема, російська війська обстрілюють об’єкти енергетичної інфраструктури, через що українцям доводиться сидіти не тільки без світла і тепла, а й без води.

Новини.LIVE розповідає, як підготуватися до відсутності води у разі нових обстрілів інфраструктури.

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Щоб не залишитися без джерела життєдіяльності, варто вдома тримати запаси води. На добу на одну дорослу людину потрібно:

Півтора-два літри питної води

Від десяти до 12 літрів води для особистої гігієни та приготування їжі

Тому варто приготувати запас води для себе і своїх близьких хоча б на три доби. Сходіть до магазину і купіть декілька баклажок питної води об’ємом у п’ять літрів кожна, щоб не залишитися без важливого джерела життєдіяльності на випадок відключення води.

Людина, яка тримає бутилку з водою в магазині. Фото: Freepik

Як зберігати воду

Бутильована магазинна вода

Для тривалого зберігання найкраще підійде бутильована вода з магазину, адже її фасували згідно з певною технологією. Її можна довго зберігати, якщо залишити її закупореною і в приміщенні із середньою температурою повітря.

Питна вода

Що стосується питної води, то її краще залишити на балконі, в коридорі чи у гардеробній. Тобто, у тому місці, де великі баклажки не заважатимуть проходу.

Технічна вода

Воду для технічних цілей можна також розлити у порожні баклажки. Крім того, можна набрати повну ванну води, але такий варіант не є дуже практичним.

Баклажки з водою об'ємом в п'ять літрів. Фото: Pinterest

Що варто знати

Якщо ви в одному місці будете зберігати баклажки з питною і технічною водою, варто розуміти, як не переплутати їхнє призначення. Щоб не плутати, потрібно підписати кожен бутль. Якщо говорити про людей, які живуть у приватних будинках, то технічну воду вони можуть зберігати у бочках або цистернах.

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