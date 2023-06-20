Как получить польское гражданство — инструкция для украинцев

Выдают паспорт гражданина Польши. Фото: google.com

По результатам Gremi Personal более 40% украинцев в Польше, выехавших из Украины из-за войны, планируют остаться за границей и не возвращаться домой. Для многих стало актуальным вопросом, как получить польское гражданство.

Какие пути получения польского гражданства, кто имеет право и как подать заявление, рассказало издание NV.

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Получение гражданства в Польше — кто имеет право

По состоянию на 2023 год в законодательстве Польши прописаны следующие основания, дающие право получить польское гражданство:

рождение на территории Польши и статус лица без гражданства;

лица, родившиеся с польским гражданством, но потерявшие его в результате приобретения гражданства другой страны;

польские корни (если есть документальные подтверждения);

женитьба и постоянное проживание с гражданином Польши;

разрешение на stały pobyt в Польше со знанием польского языка на уровне общения и коммуникации, стабильного источника дохода, страхового номера и отсутствие противопоказаний к получению польского гражданства;

лица, ищущие убежище или имеющие статус беженца на территории Польши.

Паспорт гражданина Польши. Фото: google.com

Как получить польское гражданство

Есть несколько путей получения польского гражданства:

Если у вас есть польское происхождение через родителей, дедушку или бабушку, вы можете подать заявление на получение Карты поляка. Благодаря этому документу процедура обретения польского гражданства упрощена. А если вы родились на территории Польши и хоть один из ваших ближайших родственников имеет польское гражданство, вы также можете получить польское гражданство по праву рождения. Женитьба на гражданине Польши. Для этого нужно не просто жениться на польском гражданине, но и проживать с ним на постоянной основе. Этот метод является самым быстрым способом получения польского гражданства. Проживание в Польше не менее 3-5 лет на постоянной основе, имея разрешение на легальное пребывание.

В общем, для использования какого-либо из этих путей нужно прожить в Польше достаточное количество времени. Как правило, это занимает от 3 до 5 лет, но конкретные сроки могут варьироваться в зависимости от отдельных обстоятельств.

Документы. Фото: google.com

Какие документы необходимы для получения польского гражданства — перечень

Если украинец решил оформить польское гражданство и соответствует всем условиям, необходимо собрать перечень документов, а именно:

заявление о получении польского гражданства, заполненное на польском языке;

документы, подтверждающие личность и место рождения;

документы, подтверждающие легальное пребывание в Польше (карта побыту и т.п.);

сертификат, подтверждающий знание польского языка (это должен быть сертификат Государственной сертификационной комиссии);

документ, подтверждающий наличие польских корней или женитьбу на гражданине Польши (при наличии);

документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний получения польского гражданства;

документы, подтверждающие непрерывное пребывание на территории Польши.

ксерокопия всех документов, подтверждающих личность, легальное пребывание на территории Польши;

цветная фотография размером 4,5 см x 3,5 см, сделанная не ранее, чем за 6 месяцев до момента подачи заявки.

Пишет заявление. Фото: google.com

Как подать заявку на получение гражданства Польши — инструкция

Подать заявку на получение польского гражданства можно следующим образом:

собрать все необходимые документы, о которых говорилось выше;

заполнить заявление на получение польского гражданства. Его можно получить в польском консульстве или Органе управления делами гражданства;

вместе со всеми необходимыми документами подать заявление в Орган управления делами гражданства Польши или польского консульства. Можно это сделать как лично, так и отправить по почте.

Дальше остается только ждать решения. Разбирательство может длиться от нескольких месяцев до года. Впрочем, существуют случаи, когда этот срок может быть увеличен.

Паспорт гражданина Польши. Фото: google.com

Какие привилегии дает польский паспорт

Польское гражданство дает право:

свободно перемещаться в рамках Европейского Союза, пользоваться всеми правами и услугами, предоставляемыми гражданам ЕС;

свободного проживания на территории любой страны ЕС. Но обязательно нужно сделать медицинскую страховку;

на проживание в Польше и работу в Польше без получения дополнительного разрешения;

на защиту от дискриминации;

на защиту от депортации из Польши или из другой страны Европейского Союза, кроме случаев, предусмотренных законом;

на получение государственной помощи;

на бесплатное получение образования;

бесплатное пользование медициной;

собственности и наследования имущества на территории Польши.

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