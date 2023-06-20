Як отримати польське громадянство — інструкція для українців

Як українцям отримати польське громадянство: правила та інструкція 2023 року
За результатами Gremi Personal, понад 40% українців у Польщі, які виїхали з України через війну, планують залишитися за кордоном та не повертатися додому. Тож для багатьох стало актуальним питанням, як отримати польське громадянство.
Які є шляхи отримання польського громадянства, хто має право та як подати заяву, розповіло видання NV.
Отримання громадянства в Польщі — хто має право
Станом на 2023 рік в законодавстві Польщі прописані наступні підстави, які дають право отримати польське громадянство:
- народження на території Польщі та статус особи без громадянства;
- особи, які народилися з польським громадянством, але втратили його внаслідок набуття громадянства іншої країни;
- польське коріння (якщо є документальні підтвердження);
- одруження та постійне проживання з громадянином Польщі;
- дозвіл на stały pobyt в Польщі зі знанням польської мови на рівні спілкування й комунікації, стабільного джерела доходу, страхового номера та відсутність протипоказань до отримання польського громадянства;
- особи, які шукають притулок або мають статус біженця на території Польщі.
Як отримати польське громадянство
Є декілька шляхів, за якими можна отримати польське громадянство:
- Якщо ви маєте польське походження через батьків, дідуся або бабусю, ви можете подати заяву на отримання Карти поляка. Завдяки цьому документи процедура набуття польського громадянства спрощена. А якщо ви народилися на території Польщі, і хоча б один з ваших найближчих родичів має польське громадянство, ви також можете отримати польське громадянство за правом народження.
- Одруження з громадянином Польщі. Для цього потрібно не просто одружитися з польським громадянином, але й проживати з ним на постійній основі. Цей метод є найшвидшим способом отримання польського громадянства.
- Проживання в Польщі не менше, ніж 3−5 років на постійній основі, маючи дозвіл на легальне перебування.
Загалом, для використання будь-якого з цих шляхів потрібно прожити в Польщі достатню кількість часу. Зазвичай це займає від 3 до 5 років, але конкретні терміни можуть варіюватися залежно від окремих обставин.
Які документи необхідні для отримання польського громадянства — перелік
Якщо українець вирішив оформити польське громадянство й відповідає усім умовам, необхідно зібрати перелік документів, а саме:
- заява про отримання польського громадянства, заповнена польською мовою;
- документи, що підтверджують особу та місце народження;
- документи, що підтверджують легальне перебування у Польщі (карта побиту тощо);
- сертифікат, що підтверджує знання польської мови (це має бути сертифікат Державної сертифікаційної комісії);
- документ, що підтверджує наявність польського коріння або одруження з громадянином Польщі (за наявності);
- документи, що підтверджують відсутність протипоказань отримання польського громадянства;
- документи, що підтверджують безперервне перебування на території Польщі.
- ксерокопія усіх документів, що підтверджують особу, легальне перебування на території Польщі тощо;
- кольорова фотокартка розміром 4,5 cм x 3,5 cм, зроблена не раніше, ніж за 6 місяців до моменту подання заявки.
Як подати заявку на отримання громадянства Польщі — інструкція
Подати заявку на отримання польського громадянства можна наступним чином:
- зібрати усі необхідні документи, про які йшлося вище;
- заповнити заяву на отримання польського громадянства. Її можна отримати в польському консульстві або в Органі управління справами громадянства;
- разом з усіма необхідними документами подати заяву до Органу управління справами громадянства Польщі або до польського консульства. Можна зробити це як особисто, так і відправити поштою.
Далі залишається тільки чекати на рішення. Розгляд може тривати від декількох місяців до року. Втім, існують випадки, коли цей термін може бути збільшено.
Які привілеї дає польський паспорт
Польське громадянство надає право:
- вільно переміщатися у межах Європейського Союзу, користуватися всіма правами та послугами, що надаються громадянам ЄС;
- вільного проживання на території будь-якої країни ЄС. Але обов’язково потрібно зробити медичну страховку;
- на проживання у Польщі та роботу в Польщі без отримання додаткового дозволу;
- на захист від дискримінації;
- на захист від депортації з Польщі або іншої країни Європейського Союзу, крім випадків, що передбачені законом;
- на отримання державної допомоги;
- на безплатне здобуття освіти;
- на безплатне користування медициною;
- власності та успадкування майна на території Польщі.
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