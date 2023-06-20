Як отримати польське громадянство — інструкція для українців

Видають паспорт громадянина Польщі. Фото: google.com

За результатами Gremi Personal, понад 40% українців у Польщі, які виїхали з України через війну, планують залишитися за кордоном та не повертатися додому. Тож для багатьох стало актуальним питанням, як отримати польське громадянство.

Які є шляхи отримання польського громадянства, хто має право та як подати заяву, розповіло видання NV.

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Отримання громадянства в Польщі — хто має право

Станом на 2023 рік в законодавстві Польщі прописані наступні підстави, які дають право отримати польське громадянство:

народження на території Польщі та статус особи без громадянства;

особи, які народилися з польським громадянством, але втратили його внаслідок набуття громадянства іншої країни;

польське коріння (якщо є документальні підтвердження);

одруження та постійне проживання з громадянином Польщі;

дозвіл на stały pobyt в Польщі зі знанням польської мови на рівні спілкування й комунікації, стабільного джерела доходу, страхового номера та відсутність протипоказань до отримання польського громадянства;

особи, які шукають притулок або мають статус біженця на території Польщі.

Паспорт громадянина Польщі. Фото: google.com

Як отримати польське громадянство

Є декілька шляхів, за якими можна отримати польське громадянство:

Якщо ви маєте польське походження через батьків, дідуся або бабусю, ви можете подати заяву на отримання Карти поляка. Завдяки цьому документи процедура набуття польського громадянства спрощена. А якщо ви народилися на території Польщі, і хоча б один з ваших найближчих родичів має польське громадянство, ви також можете отримати польське громадянство за правом народження. Одруження з громадянином Польщі. Для цього потрібно не просто одружитися з польським громадянином, але й проживати з ним на постійній основі. Цей метод є найшвидшим способом отримання польського громадянства. Проживання в Польщі не менше, ніж 3−5 років на постійній основі, маючи дозвіл на легальне перебування.

Загалом, для використання будь-якого з цих шляхів потрібно прожити в Польщі достатню кількість часу. Зазвичай це займає від 3 до 5 років, але конкретні терміни можуть варіюватися залежно від окремих обставин.

Документи. Фото: google.com

Які документи необхідні для отримання польського громадянства — перелік

Якщо українець вирішив оформити польське громадянство й відповідає усім умовам, необхідно зібрати перелік документів, а саме:

заява про отримання польського громадянства, заповнена польською мовою;

документи, що підтверджують особу та місце народження;

документи, що підтверджують легальне перебування у Польщі (карта побиту тощо);

сертифікат, що підтверджує знання польської мови (це має бути сертифікат Державної сертифікаційної комісії);

документ, що підтверджує наявність польського коріння або одруження з громадянином Польщі (за наявності);

документи, що підтверджують відсутність протипоказань отримання польського громадянства;

документи, що підтверджують безперервне перебування на території Польщі.

ксерокопія усіх документів, що підтверджують особу, легальне перебування на території Польщі тощо;

кольорова фотокартка розміром 4,5 cм x 3,5 cм, зроблена не раніше, ніж за 6 місяців до моменту подання заявки.

Пише заяву. Фото: google.com

Як подати заявку на отримання громадянства Польщі — інструкція

Подати заявку на отримання польського громадянства можна наступним чином:

зібрати усі необхідні документи, про які йшлося вище;

заповнити заяву на отримання польського громадянства. Її можна отримати в польському консульстві або в Органі управління справами громадянства;

разом з усіма необхідними документами подати заяву до Органу управління справами громадянства Польщі або до польського консульства. Можна зробити це як особисто, так і відправити поштою.

Далі залишається тільки чекати на рішення. Розгляд може тривати від декількох місяців до року. Втім, існують випадки, коли цей термін може бути збільшено.

Паспорт громадянина Польщі. Фото: google.com

Які привілеї дає польський паспорт

Польське громадянство надає право:

вільно переміщатися у межах Європейського Союзу, користуватися всіма правами та послугами, що надаються громадянам ЄС;

вільного проживання на території будь-якої країни ЄС. Але обов’язково потрібно зробити медичну страховку;

на проживання у Польщі та роботу в Польщі без отримання додаткового дозволу;

на захист від дискримінації;

на захист від депортації з Польщі або іншої країни Європейського Союзу, крім випадків, що передбачені законом;

на отримання державної допомоги;

на безплатне здобуття освіти;

на безплатне користування медициною;

власності та успадкування майна на території Польщі.

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