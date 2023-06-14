Як відновити паспорт під час воєнного стану — роз'яснення ДМС

Дівчина тримає в руках паспорт громадянина України. Фото: galinfo.com.ua

Багато українців за понад рік повномасштабної війни втратили свої документи під час евакуації або атак російських окупантів. Та попри воєнний стан кожен громадянин може відновити втрачений, знищений або пошкоджений документ.

На офіційному порталі Державної міграційної служби України дали покрокову інструкцію, як можна відновити втрачений паспорт громадянина України.

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Якщо документ було викрадено, рекомендовано спочатку звернутися до поліції, а вже потім займатися його відновленням. Поліцейські у такому разі мають надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Надалі, для оформлення нового документа, особі необхідно особисто прийти до однієї з трьох установ:

підрозділ ДМС України;

центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Важливо: оформити новий паспортний документ можна за місцем звернення особи, але у тих населених пунктах, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях, де безпекова ситуація є контрольованою.

Громадянин у ЦНАП. Фото: google.com

Які документи необхідно подати

Для оформлення паспорта громадянин подає наступні документи:

заява про втрату паспорта;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

довідка органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання (за наявності).

Крім того, можуть знадобитися додаткові документи (за наявності):

реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття;

якщо є неповнолітні діти — свідоцтва про їх народження;

свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу;

довідка про статус біженця;

для особи, яка не може пересуватися самостійно — одна фотокартка 10х15 см;

освідчення про взяття на облік бездомних осіб;

рішення суду про встановлення особи.

Скільки триватиме та коштуватиме послуга відновлення паспорта

У звичайному режимі відновлення внутрішнього паспорта громадянина України триває з дня оформлення нового документа та складає до 20 робочих днів. Вартість становить 372 грн.

Якщо громадянин хоче пришвидшити цю процедуру, то термін виготовлення документа можна скоротити до 10 робочих днів. У такому разі сплатити необхідно буде 498 грн.

Важливо: у разі проведення під час оформлення процедури встановлення особи — строк оформлення паспорта може тривати до 2-х місяців.

Також при обміні втраченого чи пошкодженого паспорта додатково сплачується державне мито — 34 грн (два неоподаткованих мінімуми доходів громадян).

Паспорт громадянина України. Фото: google.com

Раніше ми повідомляли, як відновити втрачені документи за лічені хвилини на порталі "Дія". Готові документи можна забрати у відділі державної реєстрації актів цивільного стану або через кур'єра Укрпошти.

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