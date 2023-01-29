В Украине выдают повестки нового образца

Повестка нового образца

В Украине военкоматы начали выдавать повестки нового образца. В то же время повестки на отправку в военные центры остались без изменений.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Тернополь 1".

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По словам начальника Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игоря Гусева, первое отличие состоит в названии. Теперь вместо военных комиссариатов — территориальные центры.

Изменилось количество документов, которые необходимо доставить в центр комплектования для уточнения своих данных. К паспорту, военному билету и прописному добавили идентификационный номер.

Кроме того, в одном из пунктов добавили упоминание о законодательной ответственности, если военнообязанный не явится в пункт без уважительной причины.

"В прошлой формулировке было четко указано, что если человек не прибудет, то будет подлежать административному наказанию. Это юридически неправильно, потому что есть разные обстоятельства. Бывают определенные причины, в том числе и определенные законодательством, по которым человек может не прибыть в территориальный центр. А сейчас уже четко детализировали, что если лицо не явилось без уважительных причин, то тогда уже его ждет ответственность согласно требованиям действующего законодательства", — сказал Гусев.

Повестки на отправку в военные центры остались без изменений.

Напомним, в конце 2022 года украинское правительство утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Среди пунктов постановления № 1487 есть тот, который вызвал много возмущений и обсуждений — взятие на учет украинцев за границей.

Также мы писали, что в Украине во время действия военного положения, которое длится с февраля 2022 года, предусмотрена ответственность и наказание военнообязанных граждан за неявку в Территориальные центры комплектования (ТЦК). Уровень наказания зависит от вида повесток и количества подобных игнорирований.